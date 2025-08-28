滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

▲據悉，川普多次要求墨西哥，同樣對中國商品課徵更高額關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥政府預計在2026年預算草案中，大幅調升中國商品進口關稅，包括汽車、紡織品、塑膠製品等關鍵產業，不僅是為了保護國內產業免受中國廉價商品的影響，也是為了滿足川普政府的長期要求。

《彭博社》27日引述3名知情人士透露，墨西哥對中國調漲的關稅稅率尚未確定，而且計畫仍有可能改變，但較高稅率的政策也可能擴及其他亞洲國家。

這份預算草案必須在9月8日之前送交國會審議，由於總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬執政黨在國會參眾兩院掌握2/3席次，因此通過機率極高。

▲墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（圖／路透）

今年以來，川普政府持續向墨西哥施壓，要求仿效美國做法，提高對中關稅。墨西哥官員隨後提出「北美堡壘」（Fortress North America）構想，主張限制中國商品進口、強化美墨加貿易與製造業的聯繫，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也對此表達支持。

波士頓State Street Global Markets資深新興市場策略師孫寧（Ning Sun）分析，「中國對拉美地區的出口，今年成長不少，有助於抵銷美國市場的衰退。墨西哥除了要讓美國滿意，也需保護自身製造業基礎」，預期墨西哥將在經濟外交政策上與美國保持一致。

川普7月與薛恩鮑姆通話後，暫緩對墨西哥商品課徵更高額關稅，為雙方貿易談判爭取時間。2國預計明年中旬重新檢視川普第1任期內簽署的自由貿易協定，並且針對打擊毒品走私與暴力問題達成新協議。