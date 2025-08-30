　
國際

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

▲▼墨32歲網美慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘。（圖／翻攝自X）

▲艾絲梅拉達全家慘遭謀殺棄屍。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

墨西哥32歲網美艾絲梅拉達‧費雷爾‧加里貝（Esmeralda Ferrer Garibay）與丈夫、兒女22日被發現共同陳屍在瓜達拉哈拉市的一輛廢棄皮卡車內，警方直到28日才確認4人身分。警方調查，艾絲梅拉達的丈夫在瓜達拉哈拉市從事車輛買賣，不排除殺人動機與此有關。

根據《每日郵報》報導，墨西哥瓜達拉哈拉市警方8月22日在一輛廢棄卡車內發現4具屍體，經過調查，終於在28日確認死者為32歲網紅艾絲梅拉達與她的家人，分別是36歲丈夫羅伯托‧卡洛斯‧吉爾‧利西亞（Roberto Carlos Gil Licea）、13歲兒子蓋爾‧聖地亞哥及7歲女兒雷吉娜。

艾絲梅拉達以「Esmeralda FG」在網路上小有名氣，擁有數萬名粉絲，平時經常分享自己的生活與旅遊內容，先前曾因上傳自己對嘴演唱毒品走私歌曲（narcocorrido）的影片，引發關注。

警方表示，艾絲梅拉達一家人數個月前因為工作搬到瓜達拉哈拉生活。而丈夫羅伯托則是在當地進行汽車買賣，同時在米卻肯州經營番茄農場。警方懷疑，這起滅門血案可能與羅伯托的生意有關。

檢方透露，調查人員透過監視器畫面追蹤皮卡車的行經路線，最終鎖定一間附近的汽車修理廠。他表示，「儘管現場經過處理，但調查人員仍發現多項證據顯示這家人就是在此遇害。雖然鑑識結果尚未出爐，但彈道和血跡幾乎可以確定他們就是在那個地點被殺害。」

令人震驚的是，修理廠2名男子被帶回偵訊後，因證據不足獲釋。然而，就在他們步出檢察署大門，與另外2名在此等待的朋友會合後，4人竟在數分鐘內遭不明武裝分子強行劫走，其中僅1人成功脫逃。目前另外3名失蹤男子仍下落不明。

檢方更指出，調查顯示，武裝份子早已在檢察署門口埋伏2個小時，因此絕非臨時起意的攻擊，他們甚至耐心等待目標移動幾公尺後才執行綁架行動。」

