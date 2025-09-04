　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是詐騙！他ATM領1000「抽中1.5萬大獎」　一票人哀號：每次都跳過

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲有網友分享，在ATM領錢竟意外抽中價值1.5萬的 Switch 2主機。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

領錢竟然能抽到Switch 2？近期網路瘋傳，一名民眾在中信銀行ATM提領1000元現金，竟意外抽中市價高達1萬5580元的「Nintendo Switch 2主機＋瑪利歐賽車世界同捆組」，引發大批網友驚呼「原來ATM真的會中獎！」實際了解，這其實是中國信託銀行正在進行的限期活動「交易即時抽」。

原PO在Threads貼文曬出中獎單據，上頭清楚印著「恭喜您獲得Nintendo Switch 2主機＋瑪利歐賽車世界同捆組」，並附上中獎資料回傳須知。消息一出，瞬間吸引近4.4萬人按讚熱議，不少網友驚嘆「太扯了吧！領個錢能抽到Switch 2」、「下次不敢亂跳過了」、「心痛，我一直以為那是廣告」。甚至有幸運得主現身回應，坦言自己只是單純提款吃早餐，沒想到一抽就中大獎。

▲原PO分享中獎截圖。（圖／翻攝自Threads）

▲原PO分享中獎畫面。（圖／翻攝自Threads）

據了解，這並非單一幸運事件，而是中國信託銀行正在進行的限期活動「交易即時抽」。活動自7月14日至9月30日，民眾只要透過中信銀行APP或ATM完成台幣、外幣跨行提款、存款、轉帳等指定交易，就能憑累積的「My Way點」參加抽獎。APP與ATM各抽出50位幸運兒，總計100名得主可抱回Switch 2主機組合。

▲中國信託推出「交易即時抽」活動。（圖／翻攝自中國信託官網）

▲中國信託推出「交易即時抽」活動。（圖／翻攝自中國信託官網）

參與方式也相當簡單。使用ATM的民眾，在選擇是否列印明細後，螢幕右側會出現「用1點，秒抽大獎」選項，只要點擊即可參加。若當場中獎，系統將立即列印商品券畫面，並提示填寫資料完成領獎。值得注意的是，不限中信用戶，跨行提款或轉帳同樣能參與，人人都有機會成為幸運兒。

除了Switch 2，中信銀行下半年還推出多項點數兌換活動，例如花3點參加每月7日與11日舉辦的「2萬點OPENPOINT」抽獎，相當於現賺2萬元，另有momo折價券、電影票、住宿券等好禮可兌換。銀行方面提醒，部分APP轉帳優惠交易不列入抽獎資格，民眾應留意細節。

