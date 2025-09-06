ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　網悔炸：以後不跳過了

▲有網友分享，朋友日前至中信銀行ATM領取1千元現金時，意外中獎「Nintendo Switch 2主機」。（圖／翻攝自Google maps）

文／鏡週刊

赴ATM領取現金時，會跳出許多廣告，不少人為求方便加上琳瑯滿目的廣告，都會迅速跳過抽獎活動，不過近日有一名網友驚呼表示，朋友到ATM領錢時，超幸運地抽中Switch 2，讓大票網友激動直喊，「原來ATM真的會中獎！」

一名網友在Threads發文表示，朋友最近在中信ATM領個1,000元，竟幸運抽中Switch 2，同時PO出ATM感熱紙印有「恭喜您獲得Nintendo Switch 2 主機+瑪利歐賽車世界同捆組」的中獎注意事項。

文章一曝光，隨即吸近4.4萬人按讚與熱議，大票網友紛紛直喊「下次不敢亂跳過了」「心痛，我一直以為那是廣告」「太扯了吧！領個錢能抽到Switch 2」，甚至有釣到幸運得主現身回應，坦言自己只是單純提款吃早餐，沒想到一抽就中大獎。

事實上，這確實是中國信託銀行正在進行的限期活動「交易即時抽」，活動自7月14日至9月30日，民眾僅要透過中信銀行APP或ATM完成台幣、外幣跨行提款、存款、轉帳等指定交易，就能憑累積的「My Way點」參加抽獎。活動共有100組，其中APP與ATM各有50組。另外，活動中還有3點OPENPOINT（共50萬組）、5點OPENPOINT（共20萬組）、星巴克星享飲料券（已贈畢），及各式酷碰優惠券（無限量）。

▲有民眾中獎獲得市價15,580元的「Nintendo Switch 2主機+瑪利歐賽車世界同捆組」。（圖／翻攝Threads／plumage21）

