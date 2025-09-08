　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

▲▼台北地院審理京華城案，9月5日裁定柯文哲以新台幣7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草們簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲7000萬元交保，今下午離開北院。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

前民眾黨主席柯文哲今（8日）以7000萬交保現身，他自認這是一場冤獄，「民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨」，並質疑檢察官查了1年「到底查到什麼？」喊話執政黨別把台灣搞得四分五裂，更要賴清德好好想一想。此番話一出，不少網友直呼，「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」。

柯文哲走出北院大門，發表約7分鐘的談話，直指這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年了，身邊所有的人都被抄了，接著坦蕩蕩質疑「請問檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯文哲更直呼，民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨，所有來作證的公務員都說，過程是合法的。

不僅如此，柯文哲強調，這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒有碰到京華城案，卻為了一封簡訊，把他關了11個月，「台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？」

最後，柯文哲化悲憤為力量表示，「我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德，你好好想一想吧。」

不過柯文哲的「清白」說法，卻引來網友質疑，「橘子不回台，我個人難信你」、「叫橘子把東西帶回來啊」、「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」、「那橘子幹嘛跑？」、「真得乾淨，橘子早就回來了」。

胸腔外科醫師杜承哲則在臉書發文，看到有網友稱「還在扯橘子，他是有被通緝嗎？有問題為什麼不通緝歸案？」杜承哲則回貼「橘子」許芷瑜列為外逃通緝犯名單畫面，接著說「撇開事實不談，您說得很有道理」。

▼許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

▲許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

泡麵調味包「先放or.後放」？日大廠曝關鍵：這樣煮麵Q湯濃

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　蘇一峰神比喻笑了

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」　乘客揮手不捨

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場　雙賽事開放報名「總獎金高達26萬」

六大國際級企業齊聚清華　2025梅竹黑客松推動創新解方

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

明起連6天西半部防午後雷雨　3地高溫飆36度以上

泡麵調味包「先放or.後放」？日大廠曝關鍵：這樣煮麵Q湯濃

協尋「雙箱黃帽男」！搭捷運爽中商務艙雙人機票　9/30不領就註銷

柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　蘇一峰神比喻笑了

國光客運告別西螺轉運站！售票員剪票喊「再見」　乘客揮手不捨

2025臺北城市盃國際電競大賽盛大登場　雙賽事開放報名「總獎金高達26萬」

六大國際級企業齊聚清華　2025梅竹黑客松推動創新解方

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

生活熱門新聞

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

全台有雨！　午後下最大

iPhone 17「全系列價格」外洩！最低2萬7入手

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

更多熱門

相關新聞

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了

柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了

民眾黨前主席柯文哲歷經一年羈押，終於以北院裁定七千萬元交保。外界認為，民眾黨未來可能面臨「兩個太陽」局面；不過，名醫蘇一峰則突破盲點，更反問道「會有球隊嫌棄王牌球員太多嗎？」

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

柯文哲交保！　陸網友建議：可向中國最高檢申訴

柯文哲怒轟賴清德　律師團急提醒：明天準時出庭

柯文哲怒轟賴清德　律師團急提醒：明天準時出庭

柯文哲到家了！柯美蘭「借千萬助交保」：檢絕對可能抗告

柯文哲到家了！柯美蘭「借千萬助交保」：檢絕對可能抗告

即／柯文哲交保直奔新竹　過火爐、踩破瓦片

即／柯文哲交保直奔新竹　過火爐、踩破瓦片

關鍵字：

柯文哲清白民眾黨乾淨橘子通緝許芷瑜賴清德

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面