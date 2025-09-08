柯文哲喊冤獄！網刷一排「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

▲柯文哲7000萬元交保，今下午離開北院。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

前民眾黨主席柯文哲今（8日）以7000萬交保現身，他自認這是一場冤獄，「民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨」，並質疑檢察官查了1年「到底查到什麼？」喊話執政黨別把台灣搞得四分五裂，更要賴清德好好想一想。此番話一出，不少網友直呼，「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」。

柯文哲走出北院大門，發表約7分鐘的談話，直指這個案子在台灣已經紛紛擾擾1年了，身邊所有的人都被抄了，接著坦蕩蕩質疑「請問檢察官，你們查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到。」

柯文哲更直呼，民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨，所有來作證的公務員都說，過程是合法的。

不僅如此，柯文哲強調，這個案子根本是冤獄，同學李文宗根本沒有碰到京華城案，卻為了一封簡訊，把他關了11個月，「台灣民主化30年，怎麼還有這種冤獄？」

最後，柯文哲化悲憤為力量表示，「我個人的苦難就這樣過去了，但是我希望台灣以後可以更好一點，為什麼要讓整個國家陷入四分五裂？賴清德，你好好想一想吧。」

不過柯文哲的「清白」說法，卻引來網友質疑，「橘子不回台，我個人難信你」、「叫橘子把東西帶回來啊」、「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」、「那橘子幹嘛跑？」、「真得乾淨，橘子早就回來了」。

胸腔外科醫師杜承哲則在臉書發文，看到有網友稱「還在扯橘子，他是有被通緝嗎？有問題為什麼不通緝歸案？」杜承哲則回貼「橘子」許芷瑜列為外逃通緝犯名單畫面，接著說「撇開事實不談，您說得很有道理」。

▼許芷瑜被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝自調查局）

