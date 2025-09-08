　
社會焦點

昨預告幹大事！吃屎哥「從北院追到新竹」　2度撒冥紙狂嗆柯文哲

記者葉品辰／新竹報導

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押至今363天終於以7000萬元交保，今(8)日稍早妻子陳佩琪辦保結束，陪同柯文哲從北院走出，北院外聚集許多小草替柯加油打氣，未料，吃屎哥游兆霖突然現身高喊，「貪汙為何可以放出來？」，還對著柯文哲撒冥紙，原以為此事就此落幕，沒想到吃屎哥竟一路跟到新竹，最後在柯文哲老家前大撒冥紙。

▲▼吃屎哥在柯文哲新竹老家前2度撒冥紙，被警方帶離。（圖／記者黃國霖攝）

▲吃屎哥在柯文哲新竹老家前撒冥紙，被警方帶離。（圖／記者黃國霖攝）

吃屎哥7日晚間在個人臉書粉絲專頁發文稱，「明天即將轟動武林、名留青史，幹一件轟動世界媒體的大事！我明天如果有三長兩短希望大家來看我！」，預告即將「幹大事」。而柯文哲今日下午2時30分許出北院，正在和守候已久的小草們一一握手時，吃屎哥游兆霖突然衝出撒冥紙，高喊「貪汙為何可以放出來？」，還試圖抓住柯文哲，小草們緊緊護住柯，才沒有讓他得逞，事後因吃屎哥並沒有帶攻擊性武器，警方抄錄資料後便任其離去。

未料當柯文哲抵達新竹老家過完火爐、踩破瓦片，才剛吃完柯家準備的豬腳麵線，吃屎哥竟又緊隨其腳步，從北院一路追到新竹，在柯文哲老家前大撒冥紙，繼續大吼「台灣真的沒有司法了嗎，交保這個柯文哲！」，最後遭警方帶離現場。

09/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

涉京華城案被羈押禁見一年的民眾黨前主席柯文哲今（8日）以7000萬交保，在北檢完發表談話後，在妻子陳佩琪陪同下，火速趕回新竹見柯媽媽。民眾黨稍早公布5張照片，曝柯文哲、陳佩琪與柯媽媽的合影，裡面還包括柯文哲妹妹柯美蘭、被停職的新竹市長高虹安、新竹市代理市長邱臣遠、民眾黨新竹市議員李國璋，一行人吃著冰棒；另柯媽媽也準備了豬腳麵線給兒子。

柯文哲重提在押舍房不見天日　北所：已供保健所需光線通風

柯文哲重提在押舍房不見天日　北所：已供保健所需光線通風

徐巧芯讚柯文哲意志力堅定　續推司法改革

徐巧芯讚柯文哲意志力堅定　續推司法改革

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

「藍白合策略不變」　王鴻薇：柯文哲應深刻感受民進黨司法羈押手段

「藍白合策略不變」　王鴻薇：柯文哲應深刻感受民進黨司法羈押手段

柯文哲交保京華城案吃屎哥影音

