昨預告幹大事！吃屎哥「從北院追到新竹」　2度撒冥紙狂嗆柯文哲

記者葉品辰／新竹報導

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積弊案，遭羈押至今363天終於以7000萬元交保，今(8)日稍早妻子陳佩琪辦保結束，陪同柯文哲從北院走出，北院外聚集許多小草替柯加油打氣，未料，吃屎哥游兆霖突然現身高喊，「貪汙為何可以放出來？」，還對著柯文哲撒冥紙，原以為此事就此落幕，沒想到吃屎哥竟一路跟到新竹，最後在柯文哲老家前大撒冥紙。

▲吃屎哥在柯文哲新竹老家前撒冥紙，被警方帶離。（圖／記者黃國霖攝）

吃屎哥7日晚間在個人臉書粉絲專頁發文稱，「明天即將轟動武林、名留青史，幹一件轟動世界媒體的大事！我明天如果有三長兩短希望大家來看我！」，預告即將「幹大事」。而柯文哲今日下午2時30分許出北院，正在和守候已久的小草們一一握手時，吃屎哥游兆霖突然衝出撒冥紙，高喊「貪汙為何可以放出來？」，還試圖抓住柯文哲，小草們緊緊護住柯，才沒有讓他得逞，事後因吃屎哥並沒有帶攻擊性武器，警方抄錄資料後便任其離去。

未料當柯文哲抵達新竹老家過完火爐、踩破瓦片，才剛吃完柯家準備的豬腳麵線，吃屎哥竟又緊隨其腳步，從北院一路追到新竹，在柯文哲老家前大撒冥紙，繼續大吼「台灣真的沒有司法了嗎，交保這個柯文哲！」，最後遭警方帶離現場。