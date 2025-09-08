　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國頻對台灣進行灰色地帶侵擾，台灣的海底電纜也屢遭破壞，總統賴清德表示，近期將提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論，不久後就會公布。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，修法除給予取締授權法源，也希望和相關國家建立合作機制，遏止中國利用權宜輪等相關船隻進行灰色地帶侵擾。

總統賴清德接受《自由時報》專訪，今（8日）刊出受訪內容。針對海底電纜安全，賴清德表示，現在國安單位已把中國曾參與軍演的油輪、貨輪，或曾劃破海底電纜的船隻列案、特別監管。

賴清德提到，近期會提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論，不久後就會公布。除了台灣本身努力，也會跟國際合作，因為海底電纜不是只有台灣用，也會影響到國際的合作、國際的通訊；且國際社會也看到，中國並非僅在台灣海域影響海底電纜，在其他國家海域也有，因此目前在進行國際合作，共同防杜這樣的問題。

對此，王定宇今透過自錄影片表示，中國不斷利用權宜輪騷擾周邊鄰國，特別是台灣海底電纜，賴清德提出7項修法，希望處理相關問題。對於中國直接所管轄的船隻，或掛著他國船旗卻被中國實質控制的權宜輪，這些船隻只要涉及對台灣海底電纜的破壞、對台灣灰色地帶騷擾或參與中國軍演、軍事計畫，這些船隻都會給予造冊列管，禁止進入台灣水域和我國所屬港口，避免這些船隻本身擔負中國軍事任務，卻又在平時以民間運輸船隻名義進入我國港口，對台灣而言會是安全漏洞。

王定宇說，中國利用權宜輪騷擾、勾斷海底電纜，並非只發生在台海周邊，波羅的海也發生多次，甚至也有船隻被查扣，而海底電纜不只是台灣自己的事，也會影響國際通信、網絡的穩定跟安全。

王定宇指出，我國也會與相關國家建立國際合作機制，透過立法、查扣上合作，跨國進行查緝動作。這7項修法，除了給予我方取締授權法源外，也希望透過修法和相關國家建立合作平台機制，遏止中國利用偽裝成他國權宜輪，或平時以商用船、漁用船型態出現，但卻參與、執行中國破壞或軍事任務，以及在周邊灰色地帶進行侵擾的相關行動，「這些船隻就不是純粹的民用船，必須給予列管，將所有涉及違法樣態查辦」。

王定宇說，這7項修法草案目前行政院、海委會都在盤點，提出後必須向社會說明，以及和在野黨溝通，也希望建構國際合作的平台，務必保護我國海域及海底電纜的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／網紅若盈道歉了！
專家點名蚊子特別愛叮2種人　「5類食物」一吃立刻招蚊上身
陳芳語無預警宣布好消息
吃屎哥追到新竹　在柯文哲老家前大撒冥紙狂嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部：展現維護台海堅定決心

網稱「買美武器返利進民進黨帳戶」　綠怒斥假消息：將提告造謠者

政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

「藍白合策略不變」　王鴻薇：柯文哲應深刻感受民進黨司法羈押手段

因為匯兌回沖利益、台船連兩個月轉盈　本業也已接近兩平

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部：展現維護台海堅定決心

網稱「買美武器返利進民進黨帳戶」　綠怒斥假消息：將提告造謠者

政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

都泛淚了！柯文哲探望柯媽媽狀況曝　預計後天再回新竹「看爸爸」

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

「藍白合策略不變」　王鴻薇：柯文哲應深刻感受民進黨司法羈押手段

因為匯兌回沖利益、台船連兩個月轉盈　本業也已接近兩平

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

楊柳颱風重創台東農業　農業部今公告「專案補助防風支柱」補助

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

網紅若盈道歉了！　拍片「餵狗喝酒」譏笑酒醉狂吠認錯：助長虐狗

辛芷蕾威尼斯封后「團隊高薪曝光」　昔窮到拒絕父買電腦：不想再後悔

「林隆璇帥兒」眼角受傷急開刀！　成功嶺受訓遇挫折：全身滿是瘀清

加澳軍艦聯袂穿越台灣海峽　外交部：展現維護台海堅定決心

助學子收心！新北市圖推「好書大家讀」　借10本書享商家折扣

女客酒醉被壓進廁所！海鮮料理店長「舖垃圾袋」硬上：是妳我不悔

擊敗歐錦賽奪冠大熱門塞爾維亞　芬蘭司機馬卡南：要繼續前進

網稱「買美武器返利進民進黨帳戶」　綠怒斥假消息：將提告造謠者

長榮大學宿舍吊扇「傷人」　女學生起床遭扇葉擊傷手部

專家點名蚊子特別愛叮2種人　這「5類食物」一吃立刻招蚊上身

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

政治熱門新聞

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

柯文哲願出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽媽

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

痛批賴清德讓台灣四分五裂！　柯文哲喊冤獄：賴清德好好想一想

建議柯文哲交保！郭正亮：別想當蘇治芬第二

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

終於看到陽光　柯文哲曝獄中生活：出牢房走廊上所有人都得面壁

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

LIVE／柯文哲出來了！　小草激動歡呼

違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

柯文哲喊冤獄　7分鐘完整發言

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

更多熱門

相關新聞

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

柯喊冤獄！網揭「關鍵1人」：就信民眾黨是乾淨的

前民眾黨主席柯文哲今（8日）以7000萬交保現身，他自認這是一場冤獄，「民進黨做夢都沒有想到，台灣民眾黨怎麼會這麼乾淨」，並質疑檢察官查了1年「到底查到什麼？」喊話執政黨別把台灣搞得四分五裂，更要賴清德好好想一想。此番話一出，不少網友直呼，「叫橘子回來，我就真的相信民眾黨是乾淨的」。

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

柯文哲交保臉書首發文　10分鐘火速破萬讚、小草湧入喊阿北加油

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

點柯文哲交保談話5重點！　他直言「完全展現魅力與政治能量」

柯文哲：京華城案根本是冤獄　為了一通簡訊把李文宗關了11個月

柯文哲：京華城案根本是冤獄　為了一通簡訊把李文宗關了11個月

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

關鍵字：

賴清德權宜輪王定宇灰色地帶侵擾

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

交保完首談話提韓國瑜　柯文哲：我才知道健保看一次門診要170塊

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

更多

最夯影音

更多

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面