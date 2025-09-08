政府擬推「海纜7法」　綠委：遏止並取締中國利用權宜輪侵擾

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

中國頻對台灣進行灰色地帶侵擾，台灣的海底電纜也屢遭破壞，總統賴清德表示，近期將提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論，不久後就會公布。對此，民進黨立委王定宇今（8日）表示，修法除給予取締授權法源，也希望和相關國家建立合作機制，遏止中國利用權宜輪等相關船隻進行灰色地帶侵擾。

總統賴清德接受《自由時報》專訪，今（8日）刊出受訪內容。針對海底電纜安全，賴清德表示，現在國安單位已把中國曾參與軍演的油輪、貨輪，或曾劃破海底電纜的船隻列案、特別監管。

賴清德提到，近期會提出保護海底電纜相關的7部法律、7個子法，目前行政院正在討論，不久後就會公布。除了台灣本身努力，也會跟國際合作，因為海底電纜不是只有台灣用，也會影響到國際的合作、國際的通訊；且國際社會也看到，中國並非僅在台灣海域影響海底電纜，在其他國家海域也有，因此目前在進行國際合作，共同防杜這樣的問題。

對此，王定宇今透過自錄影片表示，中國不斷利用權宜輪騷擾周邊鄰國，特別是台灣海底電纜，賴清德提出7項修法，希望處理相關問題。對於中國直接所管轄的船隻，或掛著他國船旗卻被中國實質控制的權宜輪，這些船隻只要涉及對台灣海底電纜的破壞、對台灣灰色地帶騷擾或參與中國軍演、軍事計畫，這些船隻都會給予造冊列管，禁止進入台灣水域和我國所屬港口，避免這些船隻本身擔負中國軍事任務，卻又在平時以民間運輸船隻名義進入我國港口，對台灣而言會是安全漏洞。

王定宇說，中國利用權宜輪騷擾、勾斷海底電纜，並非只發生在台海周邊，波羅的海也發生多次，甚至也有船隻被查扣，而海底電纜不只是台灣自己的事，也會影響國際通信、網絡的穩定跟安全。

王定宇指出，我國也會與相關國家建立國際合作機制，透過立法、查扣上合作，跨國進行查緝動作。這7項修法，除了給予我方取締授權法源外，也希望透過修法和相關國家建立合作平台機制，遏止中國利用偽裝成他國權宜輪，或平時以商用船、漁用船型態出現，但卻參與、執行中國破壞或軍事任務，以及在周邊灰色地帶進行侵擾的相關行動，「這些船隻就不是純粹的民用船，必須給予列管，將所有涉及違法樣態查辦」。

王定宇說，這7項修法草案目前行政院、海委會都在盤點，提出後必須向社會說明，以及和在野黨溝通，也希望建構國際合作的平台，務必保護我國海域及海底電纜的安全。