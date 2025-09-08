台東稅務局奪財政部年度考核佳績　兩個第一、一個第三全國領先

▲台東縣稅務局勇奪財政部年度考核佳績。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

財政部公布113年度稽徵業務年度考核成績，台東縣稅務局表現亮眼，囊括「稅捐稽徵作業績效類」與「納稅者權利保護業務」兩項第一，以及「租稅教育及宣導」第三名佳績，堪稱全國縣市中的佼佼者。縣長饒慶鈴特別於擴大主管會報頒發紅榜，表揚同仁辛勞，肯定稅務團隊的專業與努力。

台東縣稅務局表示，此次榮獲兩項全國第一殊榮，意義非凡。其中「稅捐稽徵作業績效類」涵蓋為民服務、稅務風紀、查核防堵逃漏稅、徵收作業、賦稅統計、自動化作業及財政部交辦事項等七大面向，競爭激烈，能夠脫穎而出實屬不易，展現團隊專業能量與執行力。

在「納稅者權利保護業務」部分，稅務局透過設置權利保護官，強化徵納溝通與協調，運用訴訟外紛爭解決機制，有效降低爭訟案件，落實保障納稅者權益。而在「租稅教育及宣導」方面，稅務局以活潑、多元的管道推廣政策與新修法令，協助民眾快速掌握租稅資訊，獲得良好回饋。

代理局長鄭春祝指出，近年來稅務局積極提升便民服務，透過跨機關合作推動〔跨域智慧櫃檯〕，在成功、關山與太麻里地政事務所設置服務據點，讓民眾能在單一窗口一次完成多項業務，減少奔波，大幅提升行政效能與便利性。

縣府強調，這份榮耀屬於稅務局每一位同仁的共同努力。未來將持續秉持「開放、創新、整合」施政理念，精進稅捐稽徵與便民服務，讓縣民享有更高效、友善的租稅環境，共同打造幸福台東。