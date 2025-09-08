▲公東高工「多功能衣架」奪2025美國達文西國際發明展金牌。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東公東高工再度以跨群合作展現技職教育的創新能量！該校機械科與室內空間設計科學生共同研發的「多功能衣架」，在2025美國AII達文西國際發明展脫穎而出，榮獲金牌獎項，為台灣技職教育再添國際殊榮。

這件作品充分展現專業整合的力量。機械科同學以精準的加工技術確保衣架的穩定性與耐用性；室內空間設計科同學則注入設計美感與使用者思維。歷經無數次腦力激盪、試作與改良，團隊最終打造出一款兼具實用與創意的衣架。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參與團隊包括室內空間設計科304班張子婷、王傑宏、曾詩桓，以及機械科301班陳柏佟、201班龐堃岐。雖來自不同專業背景，但同學們展現高度默契與責任感，彼此發揮所長，為作品注入更多可能性。

設計靈感源於現代小空間生活常見的困擾：衣架數量不足、收納不便、衣物分類不易。團隊重新設計結構，結合「多用途掛勾」與「快速收合機構」，讓使用者僅需輕轉衣架鉤子，即可「一秒收衣」，大幅節省時間；而折疊式設計則解決了收納佔空間的問題，使衣物管理更加便利。

公東高工校長表示，此次獲獎不僅肯定學生努力，也展現學校推動跨領域學習的成果。學生們不僅在專業技能上精進，更學會團隊合作與資源整合，這些能力將成為未來進入社會的重要資產。

指導老師謝甄芸指出，能在國際競賽中脫穎而出，證明台灣技職學生的實力不遜於世界。學生們在挑戰與磨合中突破自我，最終以團隊精神成就佳績，這份榮耀屬於全校。

公東高工強調，將持續推動跨群合作，鼓勵學生以不同專業視角解決生活問題，培養創新思維。學校期盼未來有更多作品躍上國際舞台，讓世界看見台灣技職教育的亮眼成果，也為年輕世代注入勇於嘗試、突破自我的力量。