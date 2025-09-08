池上警所長帶漫畫簡報進校園　宣導交安、反毒、防詐與反霸凌

▲台東池上警所長帶漫畫簡報進校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

新學期開學不久，台東縣警察局關山分局池上分駐所所長蔡欣妤與警員林威豪，特別走進福原國小與池上國中，在朝會時間向全體師生進行法治教育宣導。為了讓學童更容易吸收，警方準備了卡通漫畫風格的簡報，透過生動圖像與淺顯語言，帶來交通安全、反毒、防詐騙及反霸凌等四大主題，現場互動熱烈，效果顯著。

蔡欣妤所長首先呼應「九月交通安全月」，提醒學生養成「車輛慢看停、行人安全行」的習慣，過馬路要走斑馬線並遵守號誌，同時搭乘交通工具務必繫好安全帶，避免因一時大意釀成遺憾。

在反毒方面，簡報用漫畫呈現毒品偽裝成糖果、飲料或電子菸的情境，警告孩子毒品具有高度迷惑性，一旦誤觸，將對身心健康與前途造成無法挽回的傷害。警方強調，遇到陌生人給予來路不明的食物或飲品，一定要拒絕並向師長或家人求證。

針對防詐議題，警方以「遊戲點數詐騙」、「網購詐騙」及「假投資陷阱」為例，提醒學生網路雖然方便，但也潛藏危機。若遇到可疑訊息或金錢要求，一定要做到「一聽、二掛、三查證」，避免成為受害者。

最後，宣導也談到校園霸凌。警方指出，霸凌行為不僅會造成身心傷害，甚至可能觸法，呼籲同學們彼此尊重、友善對待，若遭遇霸凌應勇於向師長或警方尋求協助，共同維護健康、安全的校園環境。

關山警分局表示，此次活動不僅讓孩子在輕鬆氛圍中學習自我保護，也展現警方主動走入校園、深化合作的決心。未來將持續與各級學校合作，透過寓教於樂的方式，讓正確的法律與安全觀念深植學童心中，共同守護下一代的成長安全。