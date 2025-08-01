吳敬田接掌台中治安兵符！盧秀燕布達12高階警官：放心交給他們

記者鄧木卿／台中報導

包括台中市新任警察局長吳敬田等12名高階警官今（1）天上任，市長盧秀燕主持交接儀式，盧說，吳局長學經歷豐富，從警優異，她不但表示歡迎和放心，更對他未來在維護治安、交通安全等作為，深具信心。

▲▼台中警察局長吳敬田（左）等12名高階警官上任，盧秀燕表示，治安維護放心交給他們。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

交接儀式上午11點30分在警察局舉行，盧秀燕擔任主持人，內政部政務次長馬士元擔任監交人，新任者除了吳敬田之外，還有副局長沈炳信、第一分局長林大為、第四分局長蔡慶星、豐原分局長謝建國、霧峰分局長林中興、清水分局長鄭鴻文、大甲分局長蔡期望、東勢分局長蘇玉坪、刑大大隊長紀延熹、交大大隊長劉永昌及保大大隊長陳柏任。

盧秀燕首先感謝前任局長李文章，在他2年半的有效領導，不論是打擊犯罪、維護治安及交通安全上，績效卓著，這次升任警政署副署長，相信未來會在中央積極協助台中治安。

盧秀燕接著介紹吳敬田，中央警察大學戶政學系50期、國立台北大學公共行政研究所碩士畢業，曾任台北市文山第二分局分局長、保三總隊主秘、新竹縣警察局局長、台南市警察局副局長等，不但學經歷豐富，在直轄市和非六都縣市都有主管經驗，她有信心也放心將台中治安交給他。