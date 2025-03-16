　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「國際自由車環臺公路大賽」今登場　中警公布18日台中管制路線

▲▼ 。（圖／交通大隊提供）

▲中市警局為維護選手安全並確保比賽順利進行，今天宣布交通管制內容。（圖／交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

「2025國際自由車環臺公路大賽」今天（16日）上午盛大登場，有台北站、桃園站、台三線站、高雄站及美麗新六堆等5站，其中將於18日舉行的「台三線站」途經台中，中市警局為維護選手安全並確保比賽順利進行，今天宣布交通管制內容。

台中市警局表示，在台中所轄道路進行的第3站「浪漫臺三線站」，競賽車隊將於18日上午10時從新竹出發，預計下午1時22分左右，由苗栗卓蘭大橋縣市交界處進入台中市東勢區，續延台三線（東蘭路）經東勢大橋進入石岡區，終點站為石岡旅客服務中心，全長154.3公里，台中市所轄路段約14.3公里。

台中市警局交通大隊宣布當日交通管制內容如下：

一、 台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，管制時間：18日下午1時至2時30分。

二、 台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間：18日下午1時至2時30分。

三、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間：18日上午11時30分至傍晚6時30分。

四、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車(含停車格)，管制時間：17日晚間10時至18日傍晚6時30分。

五、 台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間：17日至18日全日。

交大表示，上述階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾之車輛亦請配合靠路邊暫停；另為降低交通管制所造成之影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南(豐原)方向車輛仍可利用北向內側車道通行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中40歲女陳屍住家！　同屋哥遭帶回調查
狠愛演牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」：歡迎公開對質
快訊／國小女童被警帶走嚇哭！　誠品書店道歉了
不想逼死金秀賢！金賽綸爸控「真凶是他」　5.4萬人請願國會制
家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」挨酸
快訊／今晚9點送肉粽　村長公布路線：盡量迴避
獨／婦遭夫妻檔狠殺棄屍　檢明解剖複驗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南做工行善團愛不停步　兵分五路齊心助弱勢

「國際自由車環臺公路大賽」今登場　中警公布18日台中管制路線

2025台灣國際蘭展閉幕倒數　歡迎把握機會體驗國際級蘭花藝術饗宴

2025麻豆柚香健康路跑　南消麻豆分隊防火宣導活動

桃園表揚50位績優社工人員　感謝無私付出

桃園第六屆青年諮詢會成立　張善政頒發51名青諮委聘書

迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3／22起陸續登場

2025探索北橫春季活動－萌運動Family go　大龍門親子自行車瘋玩

台南「良友會」公開力挺連任　曾之婕問政交出亮眼成績單

落實黨部公益化展現新力量　新住民以美食分享在台南扎根點滴

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

【絕對在偷臭】跑10家買回來的披薩只分到25℅ 終究是錯付了... #反串

台南做工行善團愛不停步　兵分五路齊心助弱勢

「國際自由車環臺公路大賽」今登場　中警公布18日台中管制路線

2025台灣國際蘭展閉幕倒數　歡迎把握機會體驗國際級蘭花藝術饗宴

2025麻豆柚香健康路跑　南消麻豆分隊防火宣導活動

桃園表揚50位績優社工人員　感謝無私付出

桃園第六屆青年諮詢會成立　張善政頒發51名青諮委聘書

迎媽祖生！蘆竹慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3／22起陸續登場

2025探索北橫春季活動－萌運動Family go　大龍門親子自行車瘋玩

台南「良友會」公開力挺連任　曾之婕問政交出亮眼成績單

落實黨部公益化展現新力量　新住民以美食分享在台南扎根點滴

大陸短劇崛起！「灑狗血3特色」超越長劇業界抖了…台灣人也在追

2025國際自由車環台賽　台北市站澳洲快克封王

《還魂》李宰旭35萬賽車錶秀好品味　阿爾卑斯山滑雪英姿帥爆

早餐店闆娘手握全額交割股喊「沒賣就沒賠」　達人勸：下市全賠

快訊／台中女陳屍住家！警方到場已屍僵　同屋哥遭帶回調查

新中橫違規競速、超速致車禍頻傳　警公布4處移動測速照相點

男友「每天只刷牙1次」竟沒蛀牙！　牙醫檢查完大讚：教科書級別

台中違停猴遭罰竟嗆「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

衝動簽約電梯大樓！他才苦惱「有2寶住不下」　大票反點頭

快訊／遭通報竊盜被警帶走　國小女童嚇哭！誠品書店道歉了

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

地方熱門新聞

台南「良友會」力挺連任曾之婕問政交出亮眼成績單

探索北橫春季　大龍門親子自行車瘋玩

自助餐10道菜900元嚇傻居民　老闆發聲了

陳其邁以VIP出席輝達GTC大會

2025麻豆柚香健康路跑南消麻豆分隊防火宣導活動

前民代撞死童　政見空談婦幼安全

桃園表揚50位績優社工人員　感謝無私付出

台南永康中心為偏鄉注入新願景

落實黨部公益化展現新力量新住民以美食分享在台南扎根

2025台灣國際蘭展閉幕倒數歡迎把握機會體驗

慈母宮媽祖文化節暨先民祭法會　3/22起登場

桃園第六屆青年諮詢會成立　頒發青諮委聘書

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

台南透天宅除濕機起火屋主驚覺速撲滅

更多熱門

相關新聞

北市富德公墓清明掃墓將交管　建議搭大眾運輸工具

北市富德公墓清明掃墓將交管　建議搭大眾運輸工具

今年清明節掃墓期間，北市富德公墓交通管制時間從3月15、16、22、23、29、30日，以及4月3日至6日每日5時30分至17時，轄區文山一警分局將配合北市殯葬管理處在富德公墓周邊道路及主要路口實施交通管制，警方呼籲民眾注意交管訊息以免造成不便。

萬金石馬拉松3／16開跑　交管一次看

萬金石馬拉松3／16開跑　交管一次看

北投計程車起火！駕駛乘客倉皇逃生

北投計程車起火！駕駛乘客倉皇逃生

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

嘉縣警局阿里山花季　交通管制措施全公開

228連假出現北返車潮　枋寮警啟用調撥車道

228連假出現北返車潮　枋寮警啟用調撥車道

關鍵字：

自由車環臺台中站交通管制台中市警局自行車競賽

讀者迴響

熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎1句話神預言

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

「前所未見的地獄降臨」　川普下令對胡塞武裝發動大規模攻擊

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

家寧媽恐「陷兩難」！律師曝可能局面

美付2億給薩爾瓦多　300囚犯送進最恐怖監獄

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面