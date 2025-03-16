「國際自由車環臺公路大賽」今登場　中警公布18日台中管制路線

▲中市警局為維護選手安全並確保比賽順利進行，今天宣布交通管制內容。（圖／交通大隊提供）



記者白珈陽／台中報導

「2025國際自由車環臺公路大賽」今天（16日）上午盛大登場，有台北站、桃園站、台三線站、高雄站及美麗新六堆等5站，其中將於18日舉行的「台三線站」途經台中，中市警局為維護選手安全並確保比賽順利進行，今天宣布交通管制內容。

台中市警局表示，在台中所轄道路進行的第3站「浪漫臺三線站」，競賽車隊將於18日上午10時從新竹出發，預計下午1時22分左右，由苗栗卓蘭大橋縣市交界處進入台中市東勢區，續延台三線（東蘭路）經東勢大橋進入石岡區，終點站為石岡旅客服務中心，全長154.3公里，台中市所轄路段約14.3公里。

台中市警局交通大隊宣布當日交通管制內容如下：

一、 台3線（卓蘭大橋至東勢大橋北端）階段性移動管制，管制時間：18日下午1時至2時30分。

二、 台3線（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）南向車道禁止車輛通行、北向內側車道調撥供南向通行，管制時間：18日下午1時至2時30分。

三、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止車輛通行，管制時間：18日上午11時30分至傍晚6時30分。

四、 石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）道路兩側禁止停車(含停車格)，管制時間：17日晚間10時至18日傍晚6時30分。

五、 台3線（卓蘭大橋至石岡區豐勢路明德路北端）、石岡區豐勢路（明德路北端至石岡街）禁止砂石車通行，管制時間：17日至18日全日。

交大表示，上述階段性移動管制原則為「有分隔島路段採單邊順向管制，無分隔島路段採雙向管制」，車隊行經無安全島路段，同向將管制淨空，對向民眾之車輛亦請配合靠路邊暫停；另為降低交通管制所造成之影響，台3線有分隔島路段（東勢大橋北端至豐勢路明德路北端）將實施調撥車道措施，讓往南(豐原)方向車輛仍可利用北向內側車道通行。