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被控報復警察「索資佛地魔」！簡舒培轟國民黨：怕我戰力強才抹黑

▲▼民進黨台北市議員簡舒培受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者陳家豪攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市議員簡舒培近日遭爆料辦公室因員工違規被開單，隨即對警方發出大量索資要求，引發基層員警反彈，並被指為藉事報復。對此，簡舒培強烈駁斥，強調並未對警方施壓，索資是出於市政監督需求，更批評國民黨「因罷免將進入第三階段才開始政治抹黑」。

根據《風傳媒》報導，簡舒培辦公室一名W姓主任在3月上旬因違停遭警方開單後短短兩天內便向警局索資5件，整個3月總計索資10件，內容涵蓋近年執法專案細節及攤販違規、路霸處理紀錄等。基層員警質疑議員是否以問政之名，實則施壓。大安分局則出面澄清，簡未曾施壓，警局依法告發，並尊重議員監督權。

對此爭議，簡舒培10日晚間在臉書發文表示，索資是依法行使監督職責，且過去在柯文哲市府任內更頻繁，若被稱為索資「佛地魔」，她感到「與有榮焉」。她指出助理是於旅遊返國後即繳清罰單，整起事件如今被「有心人士」重提，只是為了干擾即將進入第三階段的罷免程序，直言「國民黨懼怕我的戰力才會出此下策」。

此外，簡舒培反擊指出，真正索資爆量並干預個案的，是國民黨市議員陳重文與柳采葳，例如後者曾調閱北檢周邊30年陳抗資料，卻未見媒體報導。她質疑外界只對綠營議員進行數量統計、選擇性揭露，蔣萬安市府是否為護航國民黨立委罷免案而成為打手。

簡最後強調，索資從未為任何個人利益，皆為市政問政所需，未來將持續擔任監督市府的「佛地魔」。她也警告市長蔣萬安，若繼續放任政治操作，恐怕「最後只會引火自焚」。

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