綠營放話釋憲擋年改！基層警怒轟垃圾：有事警察幹，沒事幹警察

▲警察人員人事條例修正三讀通過。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳佩蓁／台北報導

立法院今（7日）三讀通過「警察人員人事條例修正草案」，將退休警所得替代率提高到80％，八成退休基層警察月退休金可領到74544元。不過，該修法遭內政部與銓敘部反對，甚至批評「獨厚警職到難以想像」。對此，有基層員警在臉書粉絲團「靠北police」匿名PO文，痛批政府官員「有事警察幹，沒事幹警察！」

昨日朝野協商時，內政部與銓敘部表態反對，認為該修正案只會提高世代對立、提早用光退撫基金，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平，甚至批評該法案「獨厚警職到難以想像」，將導致大部分警察人員的月退俸比常務次長還多，一般文官公務員無法接受，還會衝擊現有的警力，「我退休就可以拿九成，那就該去思考對警力的影響有多深了。」

▲民進黨團總召柯建銘放話一定提釋憲擋警消年改修正案。（圖／記者屠惠剛攝）



今日民進黨團提出的附帶決議，指出該修法明顯違反憲法第七條平等原則，強烈主張本次修法後立法院不應咨總統公布，但經院會表決以48人贊成、60人反對遭否決。會後，民進黨團總召柯建銘怒批，修正案明顯違憲，「當然提釋憲啊！難道會坐以待斃嗎？」放話之後一定提釋憲。

對此，有基層在粉專「靠北police」匿名PO文感嘆，「天哪… 原來我們警察用生命、健康甚至時間所換來的，在其他朝九晚五的一般人眼裡看來就是這麼的廉價呀？」並指出平常不論是民眾還是任何機關，絕大部分麻煩事情都只會找警察，不然就是推給警察處理，甚至就連鑰匙、耳機掉水溝、車沒電、寵物走失等雞毛蒜皮的小事，警察也要秉持著「為民服務」的立場到場處理。

該名基層員警心寒表示，「工作環境一堆有的沒的負能量就算了，連設備、福利、制度想提升改進，外人甚至上層也都處處打槍，真心覺得我們『警察』的價值，已經變得越來越廉價、越來越沒尊嚴」，難怪越來越沒人想當警察。

發文一出引起許多基層員警共鳴，紛紛留言「不想提升警消福利，還要分化公務員製造對立，有夠垃圾」、「部長：你不知道所有的行政協助也獨厚警察到難以想像嗎？」、「什麼鬼事情都丟給警察，什麼資源都不給警察」、「要做事就丟給警察，警察要福利就說這樣對其他公務人員不公平」。