高雄網紅女警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片遭關切秒下架

▲網紅女警小貝「薄紗露乳溝」性感拜年，火辣影片遭關切秒下架。（圖／翻攝小貝IG）

記者賴文萱／高雄報導

高雄素有「飛天小女警」之稱的網紅女警蔡玉貝，過去因拍攝交通宣導影片爆紅，在IG粉絲有5.8萬人，受到關注。不過，蔡玉貝初五身穿薄紗、低胸露乳溝的拜年影片在網路瘋傳惹議，引來基層員警批評，利用警察身分博眼球和流量，事後影片遭長官關切已經下架。

女警小貝蔡玉貝初五在個人IG上傳一則火辣影片，只見影片中她身穿酒紅薄紗睡衣、低胸露乳溝，擺出各種性感姿勢，搭配眨眼、手戳臉頰等可愛姿勢，影片下則寫著「偷放小福利」、「初五開工嗎？！（誤）」。性感火辣影片受到關注，也在網路瘋傳，但引起基層員警不滿，事後受到長官關切後，隨即刪除下架。

有基層員警就在臉書「靠北police」PO文直言，有時候真的很想跟那些所謂的「網紅」警察們說，你們要利用身上這身制服博取眼球還有流量，是你們的自由，有幸得到長官的「賞識？」，也讓你們得到了良好的位置，「警察應該是什麼樣子？」當你選擇妥協的時候，就只能當成「長官眼中的那個樣子」。

▲高市府新聞局與高雄市區監理所合作，找來蔡玉貝宣導大型車的行車安全 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，蔡玉貝過去報到高雄市刑大投入科技偵查隊時，就曾遭到基層質疑她專業度與經驗都不足，僅憑藉網紅身分的特權、靠關係才能入隊。當時高市刑大強調，甄選制度公平公正公開，絕無人事關說，並指出蔡玉貝具網路行銷專長，科偵隊盼借用其嫻熟社群媒體的運作機制，協助網路犯罪偵辦。