五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

▲地主球隊「五鮮級野獸」在Absolute3x3台南站成功衛冕，現場氣氛沸騰。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣最高層級的3x3籃球聯賽 —— Absolute3x3聯盟賽台南站，9月6日至7日於南紡購物中心盛大舉行，兩天賽事吸引全台菁英齊聚，爭奪FIBA高雄國際挑戰賽參賽資格，也讓台南再次成為全國籃球迷矚目的焦點。

地主球隊「五鮮級野獸」展現霸氣，在八強戰靠「台南球王」王志傑的關鍵得分驚險擊退鼎碩隊；四強賽火力全開，大比分拿下台北戰馬；冠軍戰面對強敵新北Footer，一度落後但四人默契合作，終場由王志傑冷靜命中致勝兩分球，完成逆轉勝，成功衛冕主場榮耀。這是繼2023年後，野獸再度於台南封王，現場氣氛嗨翻。

本次賽事由台南市政府體育局、市議員陳昆和、李啟維、李宗霖、林冠維全力支持；五鮮級餐飲集團、岱稜科技、席揚建設、仕安物理治療所、駿品物理治療所也共同投入，帶動台南3x3運動發展，打造具國際水準的競技舞台，吸引更多球迷參與。

五鮮級野獸在8月底總統盃南區預賽同樣封王，取得進軍凱達格蘭大道爭奪總冠軍資格。未來，該隊將與台南好手朱恩麟組成全運會代表隊，披上台南戰袍，劍指男子3x3項目金牌，為城市再添榮耀。

隨著3x3籃球成為奧運、亞運正式項目，全球關注度持續升溫。台灣去年在杭州亞運奪金，展現國際競爭力。未來在運動發展部（原體育署）的支持下，以及Absolute3x3巡迴推廣下，聯盟賽不僅建立完整規則與文化，也讓台灣3x3逐步邁向國際舞台新亮點。