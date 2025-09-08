淡水男健行遇死劫今相驗　家屬低調：交給相關單位處理查明

▲李男參加淡水健行活動意外摔死，一起參加活動的妻子（右）在兒子(左)陪同下前往相驗。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市淡水區體育會昨天（7日）舉辦「九九體育全民健康」健行活動，才出發不到40分鐘，70歲李姓男子坐在木質圍欄歇息時，圍欄突然斷裂，李男跌落5米深的邊坡，當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。今天（8日）檢警會同法醫對遺體進行相驗，同樣參加健行活動的李男妻子，也在兒子陪同下現身。

據了解，住淡水的70歲李姓男子，昨天與妻子參加淡水區體育會舉辦的「九九體育全民健康」健行活動，8點整從淡水國民運動中心出發，沿著公司田溪健行到折返點，返回淡水國民運動中心結束活動。但才過不到40分鐘，李男坐在溪旁木圍欄休息，圍欄卻突然斷裂，導致李男摔落5米深處，送醫宣告不治。

▲參加健行的李男，坐的圍欄突然斷裂，摔落5米深的邊坡，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天下午新北地檢署檢察官，前往板橋殯儀館對李男進行相驗，死者的兒子、以及陪同參加健行的妻子也都到場。現場氣氛十分凝重；妻子表示，淡水區體育會每年都會辦健行活動，自己與先生常常會參加。

李妻描述，昨天自己走在前面，丈夫跟在後面，案發當時她沒看到，也不知道發生什麼事，目前就是低調、簡單處理丈夫的後事，至於求償部分初步，並沒有要採取法律行動或者要求國賠，發生意外的原因，就交給相關單位處理查明。

▲李男坐在木質圍欄休息，卻突然斷裂發生慘劇。（圖／記者陸運陞翻攝）