淡水街友偷走碼頭船上黑狗　帶到濱江公園虐死！遺體丟基隆河

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區漁人碼頭上個月（8月）19日，一隻綁在碼頭船上的黑色米克斯狗Michael遭61歲胡姓男子偷走，隨後騎腳踏車拉著繫著狗繩的狗，帶到中山區濱江街公園虐待，狗主人曾張貼尋狗啟示懸賞1萬元；警方獲報展開調查，發現胡男涉有重嫌，他到案坦承虐打黑狗，待牠死亡後丟棄基隆河，訊後依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▼胡男牽著黑狗被民眾拍下 。（圖／翻攝Threads animalhelp0101）

根據監視器顯示，8月19日晚間7時許，街友胡姓男子在淡水漁人碼頭將一隻叫Michael的黑色米克斯，從碼頭的船上偷走，過程還猛力拉扯狗繩將牠從船上拽下來，隨即騎腳踏車離開淡水，騎了約23公里到中山區濱江街公園，胡男疑似不開心，對狗狗暴打虐待，過程中一對情侶聽到哀嚎聲，但警方到場時已不見黑狗。

轄區淡水警分局接獲狗主人李姓男子報案，立即展開調查，並調閱相關監視器，9月2日循線約談胡男到案，他坦承將黑狗偷走，並在公園虐打，隔一段時間後發現黑狗死亡，他解下項圈及狗繩，將黑狗丟棄到基隆河內。警方訊後依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▼監視器拍到胡男從船上偷走黑狗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼胡男騎單車在淡水老街拉著黑狗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼胡男在濱江街公園虐打黑狗被民眾拍下 。（圖／翻攝Threads animalhelp0101）