女跟團健行滑落10米邊坡撞樹頭　阿里山警消2小時火速救援

▲聯合搜救小組近2小時全力救援，順利將吳女救出送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陸運陞／嘉義報導

嘉義縣玉山登山口黑森林步道，昨天（7日）中午一名女子與丈夫跟團登山健行，途中往麟趾山1.3公里處，女子不慎踩空摔落一旁10米深邊坡，因臉部撞擊樹頭，導致顏面嘴角受傷流血且無法行動，丈夫立即報警；救援人員隨即趕往，將女子拉上步道，經初步檢傷包紮，女子意識清楚，送醫治療後已無大礙。

67歲吳女昨天與丈夫參加跟團登山健行，途中不慎失足摔入10米深邊坡；阿里山聯合所獲報後，由阿里山消防分隊、保七塔塔加小隊、玉管處排雲管理站、嘉義林保分署阿里山工作站等單位組成聯合搜救小組前往救援；搜救人員抵達，隨即架設繩索，並使用軟式擔架將吳女拉上步道，接著以人力搬運至玉山登山口。

▲聯合搜救小組抵達，下到10米深的邊坡搜救。（圖／記者翁伊森翻攝）

整個救援行動歷時近2小時，吳女在下午3時13分順利送上救護車，由救護車轉送嘉義市聖馬爾定醫院治療，目前狀況穩定。吳女及其丈夫對於警消等救援單位及時到場協助搜救，深表感激。

竹崎分局表示，麟趾山海拔2854公尺，步道高低落差254公尺，屬親民登山路線，雖難度不及百岳，但位處高海拔地區，建議登山客於山區活動時務必注意自身健康狀況與氣候變化，並結伴同行攜帶必要通訊及救援設備以降低突發狀況風險，以免憾事發生。

▲聯合搜救小組將吳女從邊坡拉起至路旁。（圖／記者翁伊森翻攝）