　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區體育會今天（7日）舉辦「九九體育全民健康」健行活動，早上8點活動才剛開始，不到40分鐘就發生意外。一名參加活動年約70歲的男子，途中坐在木質圍欄上休息，圍欄出現斷裂、男子摔落約5公尺深的護欄，當場失去呼吸、心跳，送往醫院搶救仍宣告不治，目前仍在釐清相關責任。

據了解，由新北市淡水區體育會主辦「體育40躍淡水」九九體育全民健康114年健行活動，上午7時許在淡水國民運動中心前廣場集合，由主席致詞並介紹到場貴賓後，8點整準時出發，沿著公司田溪健行到折返點，返回淡水國民運動中心前廣場。

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲參加健行的李男，坐在圍欄上休息，卻突然斷裂摔入溪旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

住在淡水當地的70歲李姓男子，今早與親友一同前往參加健行活動，約過37分鐘時，李男坐在溪旁木圍欄稍作休息，不料圍欄突然斷裂，親友當場目擊李男從上方摔落約5公尺公司田溪旁，隨即撥打119請求協助，警消人員將李男救上岸，但已無生命徵象，由救護車送往淡水馬偕急救，仍宣告不治，相關單位責任仍待釐清，另報請檢察官相驗進一步確認死因。

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男參加淡水區體育會主辦的健行活動，出發不到40分鐘就發生意外。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／暴雨轟炸大台中！馬路成黃河、餐廳秒變「流水席」
金鐘國結婚後「首次發文」　粉絲笑哭
林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜
李妍瑾發聲力挺江祖平！
暗諷柯建銘？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭
傳奇謝幕！林智勝告別戰轟305轟　龍隊11比1大勝
新北死亡意外！男摔落不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

「日息5%」金融業退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

反觀園變電所設立！桃園觀音200餘里民抗議　高喊保衛家園

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍　驚險圍捕過程曝光

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

驚險影片曝！苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

生死瞬間！台中男鋸木摔落肺險爆　救護員「神一針」搶命

北市男酒駕撞倒4機車　找妻頂罪露餡...誇張夫妻判決出爐

桃園休旅車撞破矮牆側翻打橫路中　一家4口擦挫傷

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

「日息5%」金融業退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

反觀園變電所設立！桃園觀音200餘里民抗議　高喊保衛家園

當鋪竊案嫌犯拒捕衝撞！高雄警連開4槍　驚險圍捕過程曝光

網售「台灣大禹嶺」茶包竟是毒品！3藥頭3藥腳被逮

驚險影片曝！苗栗汽機車路口碰撞　騎士噴飛重摔送醫

生死瞬間！台中男鋸木摔落肺險爆　救護員「神一針」搶命

北市男酒駕撞倒4機車　找妻頂罪露餡...誇張夫妻判決出爐

桃園休旅車撞破矮牆側翻打橫路中　一家4口擦挫傷

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

挪威主權財富基金「砸165億」入主曼哈頓辦公樓　掌握95％持股

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

黃暐傑初登場！　葉君璋：球威不錯 看怎樣讓自己更進入狀況

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

俞克維祖孫三代奉獻海事教育　奮鬥19年爭取到「御風輪」實習船

劉基鴻見證大師兄開轟落淚：太感動了　雙響接班？「我持續努力」

曾敬驊汽車旅館拍戲　驚見「剛演完愛情動作片」光頭裸男

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

社會熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

台中男帶小三回套房！電梯內交流成鐵證

「通緝犯蛋餅」闆娘狂吞罰單：不好吃啦

18歲男駕車過彎撞爛對向保時捷！2友命危

鄰居普渡拜拜　竟在公寓樓梯口燒金紙

殺害花蓮女師又辱屍　惡男起訴後遭收押

快訊／國道小貨車起火！警消抵達「全面燃燒」

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

快訊／國1北凌晨「4車連環撞」　1女重傷

更多熱門

相關新聞

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　虐死丟基隆河

淡水街友偷走碼頭船上黑狗　虐死丟基隆河

新北市淡水區漁人碼頭上個月（8月）19日，一隻綁在碼頭船上的黑色米克斯狗Michael遭61歲胡姓男子偷走，隨後騎腳踏車拉著繫著狗繩的狗，帶到中山區濱江街公園虐待，狗主人曾張貼尋狗啟示懸賞1萬元；警方獲報展開調查，發現胡男涉有重嫌，他到案坦承虐打黑狗，待牠死亡後丟棄基隆河，訊後依竊盜、毀損及違反動物保護法等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

淡江大橋明年3月通車　八里房仲：大利多抗打房「房價沒跌」

淡水2月大男嬰猝死！生母2年前曾害女嬰截趾

淡水2月大男嬰猝死！生母2年前曾害女嬰截趾

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

淡水2個月大男嬰猝死　無外傷將解剖釐清

淡水2個月大男嬰猝死　無外傷將解剖釐清

關鍵字：

淡水健行體育會

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面