淡水健行活動死亡意外！木質圍欄突斷裂　男摔落5米送醫不治

▲李男從5公尺處摔落溪邊，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市淡水區體育會今天（7日）舉辦「九九體育全民健康」健行活動，早上8點活動才剛開始，不到40分鐘就發生意外。一名參加活動年約70歲的男子，途中坐在木質圍欄上休息，圍欄出現斷裂、男子摔落約5公尺深的護欄，當場失去呼吸、心跳，送往醫院搶救仍宣告不治，目前仍在釐清相關責任。

據了解，由新北市淡水區體育會主辦「體育40躍淡水」九九體育全民健康114年健行活動，上午7時許在淡水國民運動中心前廣場集合，由主席致詞並介紹到場貴賓後，8點整準時出發，沿著公司田溪健行到折返點，返回淡水國民運動中心前廣場。

▲參加健行的李男，坐在圍欄上休息，卻突然斷裂摔入溪旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

住在淡水當地的70歲李姓男子，今早與親友一同前往參加健行活動，約過37分鐘時，李男坐在溪旁木圍欄稍作休息，不料圍欄突然斷裂，親友當場目擊李男從上方摔落約5公尺公司田溪旁，隨即撥打119請求協助，警消人員將李男救上岸，但已無生命徵象，由救護車送往淡水馬偕急救，仍宣告不治，相關單位責任仍待釐清，另報請檢察官相驗進一步確認死因。

▲李男參加淡水區體育會主辦的健行活動，出發不到40分鐘就發生意外。（圖／記者陸運陞翻攝）