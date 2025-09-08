iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

▲iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」）
網搜小組／劉維榛報導
蘋果發表會預計在10日凌晨（台灣時間）舉行，外界預測，iPhone 17售價會比前一系列漲價200美元。不過有鄉民驚見韓國電信商外流價資訊，最低階機款128GB售價125萬韓元（約新台幣2萬7365元），而最頂規iPhone17 Pro Max、256GB，售價則為194萬韓元（約新台幣4萬2475元）。
一名網友在PTT「iOS板」表示，他看到韓國電信商提前曝光「iPhone 17全系列規格一覽」，預料發表會將推出四種機型，分別為iPhone17、iPhone17 Air，及旗艦款iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max。
首先是價格部分，以128GB為例，iPhone17為125萬韓元（約台幣2萬7365元）、iPhone17 Air為140萬韓元（約台幣3萬713元）、iPhone17 Pro為155萬韓元（約台幣3萬4004元），而頂規的iPhone 17 Pro Max部分，256GB為194萬韓元（約台幣4萬2475元）。
此外，從韓國電信商流出的資料顯示，Air機款厚度僅5.5毫米、重量145公克，號稱史上最薄 iPhone；標準版配備A19晶片與4800萬畫素主鏡頭；Pro系列則升級至12GB記憶體、1TB儲存，以及支援8K影片錄製，並首度導入均熱板散熱技術。
▼韓國電信商曝光iPhone 17全系列規格一覽。（圖／記者劉維榛製）
|型號
|尺寸/處理器
|規格
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|
iPhone 17
白/綠/銅灰/淺藍
|
6.3吋
A19
|
廣角4800萬像素
超廣角1200萬像素
|
125萬
27,365元
|
129萬
28,292元
|
169.4萬
37,163元
|-
|
iPhone 17 Air
黑/白/淺金/淺藍
|
6.6吋
A19
|
單鏡頭4800萬像素
4K攝影
|
140萬
30,713元
|
145萬
31,810元
|
185.1萬
40,607元
|-
|
iPhone 17 Pro
原/白/灰/海軍藍/橘
|
6.3吋
A19 Pro
|
廣角／望遠
超廣角4800萬像素
8倍光學
8K攝影
|
155萬
34,004元
|
170萬
37,290元
|
209萬
45,845元
|
229萬
50,232元
|
iPhone 17 Pro Max
原/白/灰/海軍藍/橘
|
6.9吋
A19 Pro
|
廣角／望遠
超廣角4800萬像素
8倍光學
8K攝影
|-
|
194萬
42,475元
|
220萬
48,189元
|
249.7萬
54,694元
備註：價格部分上為韓元、下為新台幣，實際售價、規格仍以官方發表會公布為主。
