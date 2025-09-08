iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

▲iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果發表會預計在10日凌晨（台灣時間）舉行，外界預測，iPhone 17售價會比前一系列漲價200美元。不過有鄉民驚見韓國電信商外流價資訊，最低階機款128GB售價125萬韓元（約新台幣2萬7365元），而最頂規iPhone17 Pro Max、256GB，售價則為194萬韓元（約新台幣4萬2475元）。

一名網友在PTT「iOS板」表示，他看到韓國電信商提前曝光「iPhone 17全系列規格一覽」，預料發表會將推出四種機型，分別為iPhone17、iPhone17 Air，及旗艦款iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是價格部分，以128GB為例，iPhone17為125萬韓元（約台幣2萬7365元）、iPhone17 Air為140萬韓元（約台幣3萬713元）、iPhone17 Pro為155萬韓元（約台幣3萬4004元），而頂規的iPhone 17 Pro Max部分，256GB為194萬韓元（約台幣4萬2475元）。

此外，從韓國電信商流出的資料顯示，Air機款厚度僅5.5毫米、重量145公克，號稱史上最薄 iPhone；標準版配備A19晶片與4800萬畫素主鏡頭；Pro系列則升級至12GB記憶體、1TB儲存，以及支援8K影片錄製，並首度導入均熱板散熱技術。

▼韓國電信商曝光iPhone 17全系列規格一覽。（圖／記者劉維榛製）



型號 尺寸/處理器 規格 128GB 256GB 512GB 1TB iPhone 17 白/綠/銅灰/淺藍 6.3吋 A19 廣角4800萬像素 超廣角1200萬像素 125萬 27,365元 129萬 28,292元 169.4萬 37,163元 - iPhone 17 Air 黑/白/淺金/淺藍 6.6吋 A19 單鏡頭4800萬像素 4K攝影 140萬 30,713元 145萬 31,810元 185.1萬 40,607元 - iPhone 17 Pro 原/白/灰/海軍藍/橘 6.3吋 A19 Pro 廣角／望遠 超廣角4800萬像素 8倍光學 8K攝影 155萬 34,004元 170萬 37,290元 209萬 45,845元 229萬 50,232元 iPhone 17 Pro Max 原/白/灰/海軍藍/橘 6.9吋 A19 Pro 廣角／望遠 超廣角4800萬像素 8倍光學 8K攝影 - 194萬 42,475元 220萬 48,189元 249.7萬 54,694元

備註：價格部分上為韓元、下為新台幣，實際售價、規格仍以官方發表會公布為主。