3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

▲▼蘋果秋季發表會。（圖／蘋果官網）

▲蘋果將舉行特別發表會。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司將於台灣時間9月10日凌晨1時舉行「Awe dropping」特別發表會，預料將一口氣推出超過8款新品，包括全新iPhone 17系列、Apple Watch新機型、第三代AirPods Pro等，並公布多項配件與作業系統更新。這場活動將在加州Apple Park的賈伯斯劇院舉行，並透過蘋果官網與YouTube同步直播。

本次發表會的焦點落在iPhone 17系列，包括標準版、超薄設計的iPhone 17 Air，以及配備全新相機模組的Pro系列。據傳，iPhone 17 Air將具備6.6吋超薄設計、單鏡頭設計與A19晶片，作為主打；而Pro與Pro Max機種則將改用橫向「相機條」設計，其中Pro Max因厚度增加，預期電池續航表現將有顯著提升。此外，Pro系列也將首次搭載4800萬畫素的望遠鏡頭，強化影像拍攝能力。

▲▼iPhone 17 系列。（圖／翻攝X）

▲▼網傳iPhone 17 系列。（圖／翻攝X）

▲▼iPhone 17 Pro Max。（圖／翻攝X）

智慧手錶方面，蘋果預計推出Apple Watch Series 11，升級重點包括全新S系列處理器與5G數據支援；高階款Apple Watch Ultra 3則傳出將新增衛星連線功能與更大尺寸螢幕，鎖定戶外與專業用戶市場。入門機型Apple Watch SE 3則可能採用塑料外殼並放大螢幕，以壓低售價、擴大市場滲透率。
 

▲Apple Watch。（資料照／視覺中國CFP）

▲Apple Watch。（資料照／視覺中國CFP）

音訊產品方面，AirPods Pro 3預期將同步亮相，搭載全新H3晶片，並強化主動降噪與音質表現。外界也關注其可能新增心率偵測功能，進一步朝健康監測領域邁進。此外，新款充電盒據傳體積更小，並捨棄機械按鍵，改用電容式觸控設計。

作業系統部分，iOS 26、watchOS 26、macOS 26等更新將於發表會後陸續推送，標榜導入新一代「Apple Intelligence」，預期將進一步強化AI應用與跨裝置整合體驗。外媒也傳出，蘋果仍有AirTag 2、Apple TV 4K更新版與HomePod mini 2等產品在研發中，是否在此次亮相仍有變數；而新一代Vision Pro與Mac系列新品，可能延後至年底或2026年初發表。

隨著秋季消費旺季即將展開，市場關注蘋果如何透過新產品線刺激換機需求。若iPhone 17 Air與AirPods Pro 3如期推出，預期將引領一波新一輪升級潮，並為年底購物季提前暖身。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

陳建仁：讓世界知道台灣是很好的國家　有朝一日就能進入聯合國

塔式車位「屋主半價40萬」求成交！　全場勸退：下次換你便宜賣

川普將赴韓出席APEC峰會　可望會晤「習近平、金正恩」

曝黨中央確認參選主席資格　羅智強啟動政見會：決戰賴清德的無限城

快訊／台中麻園頭溪崇倫橋下驚見男性浮屍！無證件身份待查

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

台南永康鐵皮建物起火！2人受困屋頂畫面曝　出動雲梯車搶救

「TOYOTA高級版RAV4七人座休旅」北美暴漲！比Grand Highlander還貴

老爸背痛半年、看起來變矮竟「壓迫性骨折」　4警訊當心骨鬆上身

Cardi B新專輯封面　推出「法庭迷因版」

