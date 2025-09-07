蘋果iPhone 17發表會前爆料統整！　還有AirPods、Apple Watch

▲蘋果將舉行特別發表會。（圖／蘋果官網）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司將於台灣時間9月10日凌晨1時舉行「Awe dropping」特別發表會，預料將一口氣推出超過8款新品，包括全新iPhone 17系列、Apple Watch新機型、第三代AirPods Pro等，並公布多項配件與作業系統更新。這場活動將在加州Apple Park的賈伯斯劇院舉行，並透過蘋果官網與YouTube同步直播。

本次發表會的焦點落在iPhone 17系列，包括標準版、超薄設計的iPhone 17 Air，以及配備全新相機模組的Pro系列。據傳，iPhone 17 Air將具備6.6吋超薄設計、單鏡頭設計與A19晶片，作為主打；而Pro與Pro Max機種則將改用橫向「相機條」設計，其中Pro Max因厚度增加，預期電池續航表現將有顯著提升。此外，Pro系列也將首次搭載4800萬畫素的望遠鏡頭，強化影像拍攝能力。

▲▼網傳iPhone 17 系列。（圖／翻攝X）



智慧手錶方面，蘋果預計推出Apple Watch Series 11，升級重點包括全新S系列處理器與5G數據支援；高階款Apple Watch Ultra 3則傳出將新增衛星連線功能與更大尺寸螢幕，鎖定戶外與專業用戶市場。入門機型Apple Watch SE 3則可能採用塑料外殼並放大螢幕，以壓低售價、擴大市場滲透率。



▲Apple Watch。（資料照／視覺中國CFP）



音訊產品方面，AirPods Pro 3預期將同步亮相，搭載全新H3晶片，並強化主動降噪與音質表現。外界也關注其可能新增心率偵測功能，進一步朝健康監測領域邁進。此外，新款充電盒據傳體積更小，並捨棄機械按鍵，改用電容式觸控設計。

作業系統部分，iOS 26、watchOS 26、macOS 26等更新將於發表會後陸續推送，標榜導入新一代「Apple Intelligence」，預期將進一步強化AI應用與跨裝置整合體驗。外媒也傳出，蘋果仍有AirTag 2、Apple TV 4K更新版與HomePod mini 2等產品在研發中，是否在此次亮相仍有變數；而新一代Vision Pro與Mac系列新品，可能延後至年底或2026年初發表。

隨著秋季消費旺季即將展開，市場關注蘋果如何透過新產品線刺激換機需求。若iPhone 17 Air與AirPods Pro 3如期推出，預期將引領一波新一輪升級潮，並為年底購物季提前暖身。