3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

韓媒重磅爆料iPhone17！蘋果捨鈦合金改鋁殼　4款規格提前揭曉

▲iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」，下同）

▲iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」，下同）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果年度發表會尚未登場，最新款 iPhone 17 系列卻已被「拆光」，外媒與韓國電信商文件揭露，不僅確認4款新機將同台亮相，連機身材質、散熱方案及供應鏈布局也一併曝光。其中最大驚喜是 Pro 系列將捨棄去年才導入的鈦合金，改採鋁合金設計，原因竟與散熱危機有關。

外媒報導指出，自 iPhone 15 Pro 開始使用鈦合金後，過熱問題頻頻引發用戶抱怨。為解決此狀況，蘋果將在 iPhone 17 Pro 與 Pro Max 全面改用鋁合金，並搭配新導入的「均熱板散熱系統」。由於鋁的導熱性比鈦高出約 30 倍，被形容為「看似退步卻是升級」，既能降低機身溫度，又可減少碳足跡。

根據韓國電信商流出的資料，本次發表會將帶來 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 與 Pro Max 四款機型。其中，Air 版厚度僅 5.5 毫米、重量 145 公克，號稱史上最薄 iPhone；標準版配備 A19 晶片與 4800 萬畫素主鏡頭；Pro 系列則升級至 12GB 記憶體、1TB 儲存，並首度導入均熱板散熱技術。

在供應鏈方面，分析報告指出，蘋果為降低成本並分散因川普政府加徵關稅帶來的風險，已將 iPhone 17 系列的 DRAM 與 NAND 訂單拆分給三星（Samsung）、SK 海力士（SK hynix）、美光（Micron）、SanDisk 與鉅亨（Kioxia）五家廠商，其中 SK 海力士傳出拿下大單，將與三星正面競爭。

▲▼iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」）

▲▼iPhone 17 Pro機型提前外洩。（圖／翻攝Ｘ「@Majin Bu」）

蘋果「Awe Dropping」特別發表會將於 9 月 9 日登場（台灣時間 9 月 10 日凌晨），外界關注在規格升級下，iPhone 17 系列售價恐較前一代 iPhone 16 上漲約 200 美元（約新台幣 6086 元）。至於改殼、強化散熱與供應鏈調整是否能打動果粉與投資人，市場反應有待觀察。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

