政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批盧秀燕「逢龍必反」釀悲劇　執政7年只留34萬噸垃圾山

▲▼民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢、卓冠廷召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台中市大里垃圾掩埋場爆滿，累積34萬噸垃圾無法處理，全台最大垃圾山成為台中市民噩夢。民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會，痛批盧秀燕「逢龍必反」推翻前朝政策，導致垃圾量暴增無法處理，加上環保局貪污弊案，盧秀燕至今神隱一週，市府螺絲掉滿地，更質問市府是否有施壓環保局基層噤聲，請盧秀燕出來面對。

卓冠廷表示，自從9月1日媒體揭露大里垃圾山爆滿，民進黨台中市議會黨團接續召開記者會，盧秀燕至今神隱七天，避不回應。事實上，林佳龍前市府卸任前大里掩埋場垃圾量僅7000噸，2019年盧秀燕上任第一年就達3.7萬噸，到今年高達爆滿的34萬噸，佔全台灣22縣市露天堆置垃圾量的四成。盧秀燕搞出全台最大垃圾山，垃圾量較前朝暴增50倍，就是盧秀燕逢「龍」必反的悲劇。

卓冠廷指出，早在2018年林佳龍市府已編列文山焚化廠改善10億元預算，預計2021年可完工，只要盧秀燕上任執行，即可順利解決垃圾問題。遺憾盧秀燕上任後，推翻前朝政策，宣稱要改BOT，卻一拖再拖至今未完成發包，工程經費更暴增至85億元，預估要到2032年才能完工，導致台中垃圾山慘況。

卓冠廷表示，垃圾山爭議爆發至今一週，盧秀燕持續神隱。更質問是否有市府官員施壓環保局基層，禁止對大里掩埋場發表相關言論、要求基層不要影響環保局名譽、不要對民代爆料言論評論？盧秀燕八年任期，除了賣地、凡事推中央，現在還留下全台最大垃圾山，其他就是一場空。

▲▼民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供）

吳崢認為，審計報告早已逐年示警，台中市焚化廠處理量能不足，掩埋場容量亦不敷使用，但盧秀燕市府從上任至今一路擺爛。台中三座焚化廠皆老舊待更新，卻因盧秀燕在ROT與BOT方案間反覆搖擺，文山焚化廠拖延至今年才招商，預計2032年才能完工。盧市府七年來無力處理垃圾問題，完全無法解決市民最基本的民生需求。

吳崢痛批，盧秀燕常以「上班時間只談市政」自居，如今卻神隱超過一週，始終未對垃圾危機回應，更放任市府局處螺絲鬆動。近日台中市環保局更爆發貪污弊案，竟有清潔隊收受廠商賄賂，駛離路線142次，違法收運廢棄物。盧市府貪污舞弊、螺絲掉滿地，要求盧秀燕立即公開說明，給市民一個交代。

▲▼民進黨發言人吳崢、卓冠廷今（8日）召開「盧秀燕執政7年留爛攤 34萬噸垃圾山冠全台」記者會。（圖／民進黨提供）

關鍵字：

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

