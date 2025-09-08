柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

▲柯文哲點頭交保。（圖／記者黃哲民攝）



網搜小組／劉維榛報導

羈押362天後，柯文哲深思熟慮，於今日（8日）點頭同意交保，重獲自由身。精神科醫師沈政男認為，柯文哲獲釋後，接下來的重頭戲是「一審判決」，結果必定會在2028年總統選舉政黨初選前出爐，勢必影響政治局勢。同時，沈政男也拋問，2028之戰「國民黨與盧秀燕願意當副的嗎？」

沈政男在臉書以「黑牢資歷，柯文哲王者歸來」標題發文，他說，從北院交保裁定來看，法官並不輕信北檢對柯文哲的起訴證據，因此一審輕判，甚至無罪的可能性相當高。如果一審沒判10年以上，甚至無罪，那麼以柯進出黑牢所得到的光環，將是2028藍白合的當然總統候選人。

關於2028總統之戰誰當副手，沈政男也先劃上問號，「國民黨與盧秀燕願意當副的嗎？」藍白陣營就會出現柯文哲與盧秀燕兩個太陽，屆時是否重演2024藍白互不相讓局面，值得觀察。

此外，沈政男提到，柯文哲出來後，民眾黨不會有兩個太陽的問題，因為「小草」認定的唯一太陽就是柯文哲，黃國昌只是月亮。而接下來的好戲，勢必是一審判決，「什麼時候出爐難說，但一定會在2028總統選舉的政黨初選之前出來，因此一定會造成影響。」

