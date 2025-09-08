農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

▲「生物炭」加入水泥中，可提升結構強度。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

農業廢棄物竟能變成建築的重要材料！加拿大薩斯喀徹溫大學（USask）研究團隊發現，原本被丟棄在田間的麥稈、亞麻桿等植物廢棄物製成的「生物炭」加入水泥中，不但提升結構強度，還能減少對環境的衝擊，這項研究成果一出，立刻受到建築與環保領域的高度關注。

全球暖化議題持續發燒，隨處可見的混凝土，竟是溫室氣體排放的大戶！水泥生產過程中約占全球溫室氣體排放量的8%至10%，這個數字相當驚人。USask工程學院博士生帕特爾（Ravi Patel）解釋，團隊以亞麻、麥稈等農業廢棄物低氧燃燒後製成的生物炭，取代部分水泥用量，結果不但能有效減碳，還能鎖住植物本身儲存的碳，發揮「環保＋強度提升」的雙重效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究人員在混凝土中加入不同比例的生物炭後進行測試，發現生物炭增強混凝土展現出驚人的性能，混凝土孔隙率明顯降低，結構更緊密，強度甚至優於傳統混凝土，他們並利用加拿大光源實驗室進行微觀結構分析，確認生物炭能改善耐久性，帕特爾指出，目前的觀察期為56天，但團隊計畫持續追蹤一至兩年，模擬實際建築物50年以上的使用壽命，確認這個新材質的耐用性。

▲創新技術若能成功商業化，將為建築業帶來革命性改變。

這項技術除了讓原本可能被棄置的農業廢料獲得新生，也有助延長建築物的壽命，被視為建築業的永續新方向，這項創新技術若能成功商業化，將為建築業帶來革命性改變。

