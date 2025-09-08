　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

▲▼混凝土,農廢物,強度提升。（圖／取自photoAC）

▲「生物炭」加入水泥中，可提升結構強度。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

農業廢棄物竟能變成建築的重要材料！加拿大薩斯喀徹溫大學（USask）研究團隊發現，原本被丟棄在田間的麥稈、亞麻桿等植物廢棄物製成的「生物炭」加入水泥中，不但提升結構強度，還能減少對環境的衝擊，這項研究成果一出，立刻受到建築與環保領域的高度關注。

全球暖化議題持續發燒，隨處可見的混凝土，竟是溫室氣體排放的大戶！水泥生產過程中約占全球溫室氣體排放量的8%至10%，這個數字相當驚人。USask工程學院博士生帕特爾（Ravi Patel）解釋，團隊以亞麻、麥稈等農業廢棄物低氧燃燒後製成的生物炭，取代部分水泥用量，結果不但能有效減碳，還能鎖住植物本身儲存的碳，發揮「環保＋強度提升」的雙重效果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究人員在混凝土中加入不同比例的生物炭後進行測試，發現生物炭增強混凝土展現出驚人的性能，混凝土孔隙率明顯降低，結構更緊密，強度甚至優於傳統混凝土，他們並利用加拿大光源實驗室進行微觀結構分析，確認生物炭能改善耐久性，帕特爾指出，目前的觀察期為56天，但團隊計畫持續追蹤一至兩年，模擬實際建築物50年以上的使用壽命，確認這個新材質的耐用性。

▲▼混凝土,農廢物,強度提升。（圖／取自photoAC）

▲創新技術若能成功商業化，將為建築業帶來革命性改變。

這項技術除了讓原本可能被棄置的農業廢料獲得新生，也有助延長建築物的壽命，被視為建築業的永續新方向，這項創新技術若能成功商業化，將為建築業帶來革命性改變。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早上喝咖啡不只提神　研究發現真的能讓人更快樂

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

【廣編】《廟會杯》限量上市　藝術加持喝茶祈安、有喝有保佑

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

看電影弄丟AirPods！他靠「這功能」一路追蹤...結局神展開

農業廢棄物變黃金！研究發現加了農廢物的混凝土更堅固

【廣編】《廟會杯》限量上市　藝術加持喝茶祈安、有喝有保佑

英籍媒體人辭職後開批！她揭「Taiwan Plus最大悲劇」：錢算丟水裡

《我們一家人 閃耀新家園》俄羅斯的臺灣人安妮　愛上臺灣展開演藝事業

幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

【廣編】陽獅集團台灣「實力媒體董事」總經理楊靄雲　升任集團CMO整合驅動長

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

生活熱門新聞

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

全美內陸州最紅炸雞竟是「台灣來的」！

全台有雨！　午後下最大

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

自己住水費1500元　過世夫託夢「找某某來」揪出原因

超市驚見倉鼠　真相讓她傻眼：不只一隻

15年最長紅月！　月全食凌晨登場

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

更多熱門

相關新聞

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

基隆市七堵區百福社區一棟4層老舊公寓，今日（11日）發生駭人意外！3樓客廳天花板混凝土連同鋼筋整片崩塌墜落，碎石散落滿屋，場面驚險。所幸事發時無人遭波及，七堵區公所與百福里辦公處緊急介入，於晚間將3、4樓共8名住戶安置於飯店暫住，明日將由土木技師進行詳細勘驗，以確定事故原因。

科技業建廠腳步不停歇　國產徐蘭英：企業走到哪都有關稅

科技業建廠腳步不停歇　國產徐蘭英：企業走到哪都有關稅

建材產業鏈另闢出路　國產：房市這1年是關鍵　

建材產業鏈另闢出路　國產：房市這1年是關鍵　

苗栗24歲工人跌進混凝土預拌槽　活埋慘死

苗栗24歲工人跌進混凝土預拌槽　活埋慘死

即／低價高賣「底渣混凝土」　預拌廠老闆遭聲押

即／低價高賣「底渣混凝土」　預拌廠老闆遭聲押

關鍵字：

混凝土農廢物強度提升

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面