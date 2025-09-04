花蓮富里茶產銷班第2班勇奪「全國十大績優產銷班」

▲花蓮縣富里鄉茶產銷班第2班表現亮眼，榮登「全國十大績優農業產銷班」。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國十大績優農業產銷班評選結果出爐，花蓮縣富里鄉茶產銷班第2班表現亮眼，從全國五千多個產銷班中脫穎而出，榮登「全國十大績優農業產銷班」，並受邀出席農業部的頒獎典禮，成為花蓮農業的又一大驕傲。這項評選每兩年舉辦一次，全國僅有十個班獲獎，殊為不易。

縣長徐榛蔚表示，花蓮是農業大縣，縣內約有六分之一人口從事農業。憑藉得天獨厚的自然環境與農民的辛勤付出，花蓮農產品在全國比賽中屢創佳績。她特別感謝所有農友及各級農會的共同努力，正因大家攜手合作，花蓮才能在全國評選中持續展現強大實力，印證「好山好水養好農」的價值。此次富里茶產銷班第2班的榮耀，不只是花蓮的驕傲，更是全國茶產業的標竿。縣府未來將持續陪伴農友，推動產業升級，讓花蓮優質農產品不只行銷全國，更邁向國際。

花蓮在歷屆全國十大績優產銷班評選表現突出。108年玉里鎮稻米產銷班第一班、110年玉里鎮雜糧產銷班第2班及富里鄉有機米產銷班第16班、112年富里鄉蔬菜產銷班第2班，都曾獲得全國十大殊榮。今年114年再由富里茶產銷班第2班入選，充分展現花蓮農業多元發展、持續深耕的成果。

富里茶產銷班第2班由班長傅振哲帶領共12位班員，經營面積達15.22公頃。班員不僅嚴格落實產銷履歷與有機管理，也多次在全國茶葉比賽中得獎。他們還自行改良設備，把製茶技術跨域應用到金針加工，開創「無硫金針」製程，為食品安全立下新標竿。

更難能可貴的是，這個班具備國際視野，曾榮獲 英國 Great Taste Awards 與日本世界綠茶大賽等國際獎項，並與富里農會合作打造「旦茶六十」品牌，讓花蓮茶葉在國際市場打開知名度。近年來，他們也積極投入循環經濟與茶園有機轉型，把枝葉再利用為堆肥，實踐「從土地到茶杯」的永續價值。

徐榛蔚強調，富里茶產銷班第2班兼顧品質、創新、永續與地方連結，是台灣茶產業的新典範。花蓮縣府會繼續支持農友，強化組織經營，提升品牌競爭力，讓花蓮的農業實力持續在全國、在國際舞台上發光發熱。

