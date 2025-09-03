遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲：政壇大老明天要談

▲黃暐瀚專訪羅智強。（圖／嗆新聞提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導



國民黨立委羅智強日前接受媒體人黃暐瀚專訪時，開炮批評黃暐瀚「變了」，甚至在726罷免開票時附和他人嘲諷在野黨，團隊還質疑他是不是「綠暐瀚」，引發外界熱議。對於這些指控，黃暐瀚沉默了兩天後，終於在3日深夜於臉書公開回應，並透露有政壇大老表達要為他發聲。

黃暐瀚在臉書貼文中提到，2日開車載政壇大老回家時，對方表示打算在廣播節目中討論這起爭議，黃則婉拒，強調媒體應聚焦公眾議題，個人恩怨不宜佔用公器。他也坦言，關於外界針對他的質疑，長期關注他直播與文章的網友早已耳熟能詳，因此不打算一再解釋。

針對這次風波，黃暐瀚整理出幾點立場。他認為，主持人應以完成訪談為首要任務，而非與來賓爭辯；尊重每個人的感受與發言權利，無論被喜歡或討厭都是對方的自由；媒體的角色是橋樑，應專注傳播資訊，不宜成為事件主角。他強調，媒體監督所有公職人員，不分在野或執政，並非只針對特定政治人物。

黃暐瀚也澄清，自己曾任總統府記者聯誼會會長，是經所有府線記者投票產生，並非官派，隨總統出訪時也是媒體自費。他感謝過去東森電視台給予的機會和栽培。對於外界各種動機揣測，他直言許多說法並不屬實，自己已多次解釋，卻仍屢遭誤解。

最後，黃暐瀚自述是摩羯座A型，個性固執但堅持做自己，始終本著「就事論事、理直氣和」原則，希望台灣社會能更進步，2350萬國人都能平安健康。