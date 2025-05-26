【廣編】陽獅集團開創AI超維智慧　引領傳播新紀元





▲陽獅集團台灣成功應用AI技術，為品牌客戶創造多項成功案例，且於各大國際獎項獲獎無數。圖為實力媒體將AI-II、AI-MH應用於個人化行銷，在B2C及B2B領域均為品牌客戶開發出新商機，大幅推升成效數字。並在Festival of Media及Digital Media Awards大放異彩，榮獲多項金獎肯定。

圖、文／陽獅集團提供

陽獅集團台灣（Publicis Groupe Taiwan）正式推出《CoreAI超維智慧平台》，跳脫一般AI人才培訓路徑，以創意改寫遊戲規則，重塑行銷傳播的未來版圖。相較市場普遍將AI視為效能提升工具，《CoreAI》將定位為超越現存維度、開拓智慧新視野的起點，為台灣行銷傳播開啟AI時代的嶄新篇章。

在全球陽獅集團董事長兼執行長Arthur Sadoun具高度前瞻性的領導下，集團歷經十年布局，打造「CoreAI」核心資源，輔助傳播策略、媒體策略、創意發想及執行優化等各階段任務的進行。2025年初，陽獅集團（Publicis Groupe）宣佈收購全球最大獨立數據管理平台（DMP）Lotame，為行銷傳播產業投下震撼彈。這項併購不僅強化了陽獅原本以 Epsilon CoreID 為核心的北美數據優勢，更大幅提升其全球數據整合能力，涵蓋數據來源多樣性、架構完整性、數據即時活性與可持續性；在目標對象的識別與精準鎖定上，更全面超越業界其他傳播集團。

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陽獅集團台灣首席執行長張明玲（Irene Chang）表示，《CoreAI超維智慧平台》不僅展現台灣陽獅集團在生成式AI技術上的領先佈局，更體現對品牌端傳播需求的深刻理解——融合人的創意想像與情感共鳴，加以AI賦能，輔助處理繁瑣任務，創造出引領未來的契機。陽獅集團旗下各品牌團隊發揮開創精神，不畏艱難擔任AI技術先行者，將集團開發的各項解決方案完美落實在品牌客戶行銷專案中，展現突破性成果，方能獲得品牌客戶及國際大獎的雙重肯定。

