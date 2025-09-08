　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戶外夜跑=慢性自殺？專家曝「1關鍵更傷身」警告：恐肺癌

原PO表示，醫師要她每天慢跑。（示意圖／Pexels）

▲現代人想運動通常等下班後才有時間。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女子表示，她因為壓力過大導致皮膚過敏，醫師建議每天慢跑，她在猶豫要去公園或操場，大多網友則建議改成室內。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，如果在空汙嚴重時在戶外運動等於慢性自殺；長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平表示，晚上空氣汙最嚴重時，PM2.5顆粒會沉降至地面，進行劇烈運動容易吸入大量懸浮微粒。

原PO在PTT以「大家晚上會去慢跑嗎」為題發文，她近期因壓力大導致皮膚有點過敏，醫師要她有空就去慢跑，這樣對身體有益，想知道大家都去哪慢跑，猶豫去公園或是操場，不知道會不會很熱。

貼文一出，不少網友紛紛留言「室內超慢跑正夯，每天跑一小時邊追劇」、「室外先不要，肺腺癌很可怕」、「去健身房，外面太髒」、「絕對選室內」，不過也有人建議去小學操場。

胸腔科醫師蘇一峰曾在個人部落格解釋，很多人去戶外運動都不看空氣品質，在紅紫爆時在戶外跑步，跟慢性自殺差不多，人在不運動時，日常的呼吸換氣量約為1萬公升；然而，當進行劇烈運動，特別是有氧運動時，換氣量可達平時的10至20倍，若在空氣不良的環境中運動，吸入的汙染物量遠超過我們的想像。

蘇一峰表示，在室內運動會比較安全；若一定要在室外運動，建議選擇空氣較為清新的地方，如公園，這樣才能避免在運動過程中吸入過多汙染物，反而對健康造成損害，失去運動的好處。

據《Heho健康網》報導，長榮大學職業安全與衛生學系副教授張振平也說，晚上是空氣汙染最嚴重的時段，一是整日交通廢氣的累積，其次，隨著氣溫下降，空氣中的汙染物粒子會沉降至地面附近，使得PM2.5濃度更高，容易被吸入體內。

張振平解釋，在大量空汙時運動，會讓髒汙卡住支氣管，先是喘跟咳，最後讓氣管猛烈收縮，像氣喘發作喘不過氣，最後因為昏倒缺氧心臟驟停，「晚上運動真的不是很好，沒發生事情只是幸運，禍害都是慢慢累積的。」

近日，一名與男友相處時實行「AA」制的女孩心碎在網路論壇發文，表示自己本以為與男友AA只是雙方平等、公平，但男友無意間洩漏出的心聲，才讓她恍然大悟，原來自以為的體貼公平，在對方眼中卻淪為「廉價」、「不需付出」。對方甚至還大言不慚表示「前任女友條件很好我很難不請」，最終讓這名女孩決心分手，甚至表示如今開始討厭「AA」兩個字。網友們看完這位女孩的故事也紛紛搖頭，直言：「跟AA制沒關係，只是這個人自以為吃定妳了，於是一點也不懂得尊重。」

