95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」　網吐槽：涵蓋全宇宙了

▲工程師被外界認為在感情上是「乖乖牌」的職業代表。（示意圖／Unsplash）

文／CTWANT

一名徵信社從業人員在網路論壇發文分享，工程師高機率出軌的「7大對象」，竟涵蓋公司同事、合作廠商、網路認識的異性等，引發網友熱議，紛紛吐槽表示「這適用於所有職業會外遇的人」。

該名徵信社從業人員在Dcard以「95%工程師外遇對象」為題發文，表示以自己在徵信業工作的經驗，觀察到委託調查案件中，工程師出軌大部分有7大徵兆，包含加班異常頻繁、手機變成最高機密、打扮風格突變、消費紀錄異常、對伴侶冷淡卻對外熱情、社群活動大爆發以及朋友的異樣反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也根據案件，分析出工程師最常外遇的7種對象。第一類就是「公司同事」，尤其是跨部門合作，例如密切與對接的產品、設計或行銷人員合作，長時間溝通、加班、抱怨工作上的事，容易產生情感依附。

第二類則是「專案合作廠商」，特別是在B2B或外包模式下，與PM、技術支援等外部窗口密切往來，原PO說，以工作名義下頻繁互動，容易逐漸變私人交流。

第三類是「線上認識的年輕異性」，由於工程師社交圈相對單純，因此時常透過交友軟體或遊戲平台尋找刺激。原PO提到，若對方年輕又崇拜工程師的專業感，容易被感受到需要。

第四類則來自「健身房或興趣社團」，工程師若接觸健身、才藝，容易在這些圈子認識異性，而「認真穩定」的形象吸引力特定對象。第五類是「前同學和老朋友」，原PO表示，這屬於舊情復燃型，藉由聯繫感情進而逐漸越界。

第六類則為「公司行政／秘書／助理」，原PO指出，日常生活瑣事依賴對方處理，容易建立一種曖昧的互動關係。第七類是「培訓或研討會認識的對象」，原PO認為，短期出差或參加技術活動的期間，短暫密切接觸可能就會產生「遠離家庭的解放感」，擦出火花。

文章曝光後，引發網友議論，不少網友吐槽留言表示：「適用於所有職業會外遇的人，哪有只有工程師」、「想外遇哪裡都能遇到對象」、「這根本適用於所有職業好嗎」、「會外遇的人什麼職業都會外遇」、「這7點大概涵蓋了全宇宙了吧」、「翻譯就是：到哪都可以」、「有講跟沒講一樣，95%的工程師其實沒機會外遇，不會以為整天看著電腦機器的阿宅很好找到對象吧」、「大概就是女朋友、老婆之外所有女人吧」。

延伸閱讀

▸ 江祖平再揭新受害者爆料！對話流出 龔益霆嗆「用關係壓死妳」

▸ 江祖平爆被性侵「為何沒藝人挺？」 網曝現實面：還是覺得心疼

▸ 原始連結