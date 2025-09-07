　
生活

以為AA制是公平！妹子因男友「1句話」心碎分手　網怒：吃定妳

一名與男友相處時實行「AA」制的女孩心碎在網路論壇發文，表示自己本以為與男友AA只是雙方平等、公平，卻在對方眼中卻淪為「廉價」、「不需付出」。（示意圖／翻攝unsplash）

▲原PO與男友交往都「AA」制，沒想到在對方眼中卻淪為「廉價」女孩。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

近日，一名與男友相處時實行「AA」制的女孩心碎在網路論壇發文，表示自己本以為與男友AA只是雙方平等、公平，但男友無意間洩漏出的心聲，才讓她恍然大悟，原來自以為的體貼公平，在對方眼中卻淪為「廉價」、「不需付出」。對方甚至還大言不慚表示「前任女友條件很好我很難不請」，最終讓這名女孩決心分手，甚至表示如今開始討厭「AA」兩個字。網友們看完這位女孩的故事也紛紛搖頭，直言：「跟AA制沒關係，只是這個人自以為吃定妳了，於是一點也不懂得尊重。」

該名女網友在Dcard感情版以「男友說因為我會AA才跟我在一起」為題發文，表示自己與男友是AA制情侶，某天在與男友討論網上一篇關於AA觀念的文章時，她無心一句：「欸，如果我不跟你A，你會怎樣啊？」換來男友回應：「那就分手啊，不然要養妳嗎？」

原PO表示，自己當下覺得這個回答很荒謬，忍不住追問對方，「難道你跟我在一起就是因為我願意AA嗎？」對方並未正面回答，只表示因為很少有女生會願意配合他AA，所以覺得原PO很不錯。男友的回答讓原PO有些委屈，繼續深入追問男友為何在與前任女友交往時，都會主動請前任。誰知男友竟直接了當的回答：「不一樣吧，那時候她條件很好，我很難不請。」

原PO自陳，自己願意與男友AA，是因為她覺得這樣對雙方都公平，誰知在男友眼裡卻變成了一群女生中有個「不用付出這麼多的女生」，彷彿這是她唯一的優點。她忍不住再向男友追問：「那我很想的話……比如我心情很不好，你能偶爾請我一頓哄我嗎？」男友當下就回覆：「可以用別的方法哄嗎？」

原PO表示，自己聽到對方的回答後徹底失望，心碎與對方提了分手，還難過表示「暫時都不會想接觸AA的男生了，對AA這個字很討厭」。並且解釋自己條件並不是很差，是在單身、交往期前都有人追的女孩。而當初會與這名前男友交往，也是對方先主動追她，誰知如今卻是這樣。

聽完原PO的經歷，不少網友氣憤回文：「重點是他還說：那時候她條件很好我很難不請……我感覺他沒有那麼愛妳，可以分手了」、「對啊，那句話反過來就是說『因為妳條件沒有很好，所以我可以不請』」、「雖然我個人是AA派的，但他都說這麼明白了……哪天遇到他想請的女神，妳就會被丟掉啦」、「真的不要自我感動，對方根本不領情。」

也有網友認為，這段感情的破碎其實與AA制關係不大：「關鍵點不是AA，說到底他不是真正講求AA的人，是他認為哪些條件值得他花錢他就不A了，明著說認為你不值。」、「他沒在意妳的感受，這不只是怕吃虧，而是連妳的自尊都不顧及了。」、「這個男的臉皮真厚，感覺是因為追到了，吃定你了才敢這樣講。」

所謂「AA制」一般是指聚餐、旅遊等活動的參與者，在消費後平攤費用或各自付費的社交方式。這個詞源自英文「Algebraic Average」或「Arithmetic Average」，意為「代數平均」或「算術平均」，也就是按人頭平均分攤帳單。

