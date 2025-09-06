　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普渡驚見「洗衣膠囊」當供品！　網：當鬼還有家事做？

網友驚見有人普渡準備洗衣膠囊。（圖／翻攝臉書／我愛全聯－好物老實說）

▲網友驚見有人普渡準備洗衣膠囊。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中元節期間，民眾普遍會準備餅乾、飲料、牙刷、毛巾等民生用品作為供品，祭拜好兄弟以表心意。不過近日有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享一則趣事，表示他在購買供品返家途中，意外看到有人在普渡桌上擺出一包「洗衣膠囊」，讓他驚訝直呼：「我是看錯嗎？難道好兄弟也要洗衣服？」

這名網友表示，自己過去常見的普渡供品多為食品與日用品，雖然牙刷、肥皂、毛巾屬於常見實用品，但洗衣膠囊還是頭一次看到，忍不住懷疑自己是否「沒跟上潮流」。

貼文一出，引來眾多網友留言討論，不少人以幽默角度看待，紛紛留言：「可能阿嬤以為是果凍」、「吃完東西還要洗衣服，太地獄了吧」、「都做鬼了還要家事也太辛苦」、「好兄弟吃完會吐泡泡」、「安捏不夠週到，洗衣球都有了，要配一台洗脫烘啊」、「靈界：謝謝這位朋友，衣服不臭了。」

此外，也有其他網友分享類似見聞，「昨天下班經過某大樓普渡現場，竟然看到有人供奉一台豆漿機」、「我還看過有人幫狗普渡，還摺了紙蓮花」、「現在的人什麼都可以拜，下次可以拜掃地機器人，讓祖先在那裏都不用自己掃地」、「現在化妝品、保養品都有人拿來拜，有什麼好稀奇」、「我都覺得可以燒信用卡，就不用燒那麼多紙錢，幫他們環保。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

普渡驚見「洗衣膠囊」當供品！　網：當鬼還有家事做？

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

