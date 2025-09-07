　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

▲▼高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！。（圖／爆料公社）

▲高雄路人中元前驚見誦經車繞街！（圖／爆料公社）

網搜小組／許力方報導

農曆七月俗稱鬼月，月中的中元節被稱為中三大鬼節之一，中元普渡是台灣一年中重要的祭典之一，家家戶戶祭祀祖先、普渡孤魂，高雄岡山殯葬業今年首創「中元祈福車」繞街，找來法師登上廣告車沿街誦經，不少路過民眾見了嘖嘖稱奇。

9月6日適逢中元節，全台各地舉辦普渡，祭出大量供品來宴請好兄弟，高雄岡山在地老字號殯葬業吉園今年首創，在中元前夕9月5日上午9點到下午5點，出動「祈福車」繞街活動，特別邀請法師登上大型廣告車誦經祈福，沿途為社會祈安送祝福，路線涵蓋高雄與台南，包括市殯儀館、世運主場館、漢神巨蛋、美術館特區、好市多與義享天地等地。

高雄有網友在路上直擊誦經車一路開過，驚呼「廣告車、電子花車我看過，和尚唸經車我第一次看到XD開車開到一半聽到佛經，整個人都精神了起來。整個人都被淨化了！」吸引許多網友紛紛留言，「我覺得這個點子不錯，有些路段死亡車禍應該有孤魂野鬼」、「好過89廟車」、「猛了，行動法會」、「整條路都淨化了」、「開眼界了」。

吉園指出，在天災人禍頻傳、人心低迷之際，希望藉由創新形式，延續中元慎終追遠精神，同時為台灣注入祥和能量，打造「傳統結合創新」的新典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水
機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆
路見車禍上前救人！　大城護士驚見「死者是男友」崩潰痛哭
快訊／國道驚傳嚴重車禍！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

快訊／國道重大車禍！高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

洪秀柱赴九三閱兵太震撼！　「抗戰勝利讓台灣回歸祖國懷抱」

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

鹿耳門媽大愛濟世台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

永康連棟鐵皮火警！3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

江祖平：我沒什麼好失去的

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

更多

最夯影音

更多

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面