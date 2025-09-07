高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

▲高雄路人中元前驚見誦經車繞街！（圖／爆料公社）



網搜小組／許力方報導

農曆七月俗稱鬼月，月中的中元節被稱為中三大鬼節之一，中元普渡是台灣一年中重要的祭典之一，家家戶戶祭祀祖先、普渡孤魂，高雄岡山殯葬業今年首創「中元祈福車」繞街，找來法師登上廣告車沿街誦經，不少路過民眾見了嘖嘖稱奇。

9月6日適逢中元節，全台各地舉辦普渡，祭出大量供品來宴請好兄弟，高雄岡山在地老字號殯葬業吉園今年首創，在中元前夕9月5日上午9點到下午5點，出動「祈福車」繞街活動，特別邀請法師登上大型廣告車誦經祈福，沿途為社會祈安送祝福，路線涵蓋高雄與台南，包括市殯儀館、世運主場館、漢神巨蛋、美術館特區、好市多與義享天地等地。

高雄有網友在路上直擊誦經車一路開過，驚呼「廣告車、電子花車我看過，和尚唸經車我第一次看到XD開車開到一半聽到佛經，整個人都精神了起來。整個人都被淨化了！」吸引許多網友紛紛留言，「我覺得這個點子不錯，有些路段死亡車禍應該有孤魂野鬼」、「好過89廟車」、「猛了，行動法會」、「整條路都淨化了」、「開眼界了」。

吉園指出，在天災人禍頻傳、人心低迷之際，希望藉由創新形式，延續中元慎終追遠精神，同時為台灣注入祥和能量，打造「傳統結合創新」的新典範。