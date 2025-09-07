　
地方 地方焦點

竹山大士爺文化祭9/12起連三天登場　首度為大士爺披龍袍升天

▲竹山大士爺文化祭將於9月12日登場。（圖／竹山正覺寺提供，下同）

▲竹山大士爺文化祭將於9月12日登場。（圖／竹山正覺寺提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有167年歷史的竹山正覺寺將於9月12日至14日舉辦為期三天的「大士爺文化祭」，今年將依循嘉義民雄祖廟傳統，首度為大士爺訂製「龍袍」，並於最終日舉行「祈福升天」儀式；廟方指出，活動期間除有精彩藝人表演、擲筊比賽及攝影競賽，還規劃大型美食街與文創市集，預計將吸引破紀錄的朝聖人潮。

正覺寺於3日舉辦「2025竹山大士爺文化祭記者會」，管理委員會主委籃志文表示，觀音大士神蹟靈驗，常托夢指點迷津，而農曆七月普渡時的主角「大士爺」，便是觀世音菩薩的化身，今年文化祭為推動地方產業與宗教文化結合，正覺寺積極效仿嘉義民雄祖廟，推出多項特色活動。'

▲竹山大士爺文化祭將於9月12日登場，167年香火首披龍袍震撼登場。（圖／竹山正覺寺提供）

廟方說明，相傳清朝乾隆皇帝曾賜予大士爺龍袍，今年將於9月14日晚間的「神聖大士爺祈福升天」儀式中，首度讓大士爺「龍袍加身」，為信徒帶來震撼的視覺與心靈體驗；為捕捉大士爺火化升天時的奇蹟時刻，廟方特別舉辦「大士爺文化祭神蹟攝影賽」，提供豐厚獎金與精美禮品，鼓勵信眾用鏡頭記錄下這份殊勝；文化祭期間除有立法委員游顥主持開幕，現場還有精彩藝人、在地社團表演，並規劃大型美食街與民俗藝品攤位，廟方更準備限量的「大士爺吉祥杯」與「文創平安茶禮盒」等高質感文創小物，透過現場擲茭與社群活動，讓信眾能把好運與平安帶回家。

▲竹山大士爺文化祭將於9月12日登場，167年香火首披龍袍震撼登場。（圖／竹山正覺寺提供）

籃志文強調，正覺寺是嘉義民雄大士爺祖廟正式認證的「第一分靈」，歷史與人文淵源深厚；為方便信眾，活動期間美食街消費每滿100元即可獲贈摸彩券一張。

本次大士爺文化祭的詳細流程如下：

9月12日（五）： 上午9:40舉辦開幕儀式與祝壽大典，下午與晚間則有藝人表演與摸彩活動。

9月13日（六）： 上午有社團歌藝表演，下午舉辦「舞動竹山舞藝競賽」，晚間則持續精彩演出。

9月14日（日）： 上午舉行「好運連連擲筊競賽」，下午則有在地社團表演。當晚19:30為本次文化祭最高潮的「神聖大士爺祈福升天」儀式。

竹山大士爺文化祭閉幕　赫見「觀音顯靈」奇景

竹山大士爺文化祭閉幕　赫見「觀音顯靈」奇景

為期3天的竹山鎮第4屆大士爺文化祭26日晚間圓滿落幕，主辦單位正覺寺指出，今年活動不但因首日就出現「立筊」神跡等因素，吸引破紀錄的參與人次，昨晚的壓軸重頭戲「神聖大士爺祈福升天」，更有民眾拍下「觀音顯靈」的珍貴畫面，將氣氛帶入最高潮。

民雄大士爺火化升天　高空煙火提早炸開

民雄大士爺火化升天　高空煙火提早炸開

竹山大士爺文化祭首日出現「立筊」

竹山大士爺文化祭首日出現「立筊」

竹山正覺寺大士爺文化祭　9月邁入第3屆

竹山正覺寺大士爺文化祭　9月邁入第3屆

穿龍袍上網賣！ 42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

穿龍袍上網賣！ 42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

竹山大士爺文化祭龍袍火化升天

