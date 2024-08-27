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民雄大士爺火化升天　高空煙火提早炸開！炮竹濃煙亂竄嚇壞鄉親

▲▼ 恭送大士爺！大士爺祭火化升天 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲大士爺祭火化升天傳出煙火膛炸，嚇壞民眾 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一年一度民雄大士爺祭自8月24日(農曆7月21日)起一連舉行3天，8月26日(農曆7月23日)深夜是每年的重頭戲，由縣長翁章梁、大士爺廟董事長周漳炎等貴賓一同恭送大士爺「火化升天」，現場意外傳出煙火膛炸，爆竹四竄加上轟隆爆炸聲伴隨濃濃黑煙嚇壞現場民眾。

▲▼ 恭送大士爺！大士爺祭火化升天 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲翁章梁、陳冠廷上香大士爺祭火化升天 ，恭送大士爺！。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，大士爺祭是國內農曆七月重要四大祭典之一，除在地鄉親參與，更吸引了來自各地信眾，近年也搭配各式創意活動讓祭點更加精彩與多元，吸引許多年輕人參與，讓活動能不斷的傳承，今天是大士爺祭最後一天，會將大士爺火化升天，大家共同祈福求平安。

▲▼ 恭送大士爺！大士爺祭火化升天 。（圖／嘉義縣政府提供）

具民眾表示，原本該高空爆炸的煙火竟然低處就先炸開，當時煙火爆炸後冒出的火眼及濃煙嚇壞眾人，現場民眾紛紛躲避，深怕被炸傷或燙傷。

民雄大士爺廟是縣定古蹟、台灣大士爺廟的原始祖廟，有關大士爺的傳說與神跡傳頌民間超過300年，「民雄大士爺文化祭」也與「基隆中元祭典」、「屏東恆春搶孤」與「宜蘭頭城搶孤」並列台灣農曆7月四大祭典。

▲▼ 恭送大士爺！大士爺祭火化升天 。（圖／嘉義縣政府提供）

大士爺祭已延續300多年歷史，是縣定民俗，亦是縣內重要文化資產，於每年農曆7月21至23日連續3天，舉辦祭典科儀，每年都吸引上萬信眾參與，已成為宗教盛事。

大士爺火化升天儀式是整個大士爺祭最終科儀，於大士爺監普完成後恭送大士爺，大家勁放煙火齊鳴聲中點燃火焰，大士爺火化升天，將民雄夜空映照得通紅，宛如不夜城，熱鬧壯觀的場面，也為三天的普渡法會留下圓滿的句點。

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