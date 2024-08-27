竹山大士爺文化祭閉幕　火化升仙赫見「觀音顯靈」奇景

▲竹山大士爺文化祭進行「神聖大士爺祈福升天」壓軸儀式，又有信眾拍攝到「觀音顯靈」奇景。（圖／籃志文提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期3天的竹山鎮第4屆大士爺文化祭26日晚間圓滿落幕，主辦單位正覺寺指出，今年活動不但因首日就出現「立筊」神跡等因素，吸引破紀錄的參與人次，昨晚的壓軸重頭戲「神聖大士爺祈福升天」，更有民眾拍下「觀音顯靈」的珍貴畫面，將氣氛帶入最高潮。

第4屆大士爺文化祭開幕儀式在24日登場，縣長許淑華、立委游顥、正覺寺主委籃志文等人點燃起馬炮，宣布為期3天的活動正式展開，竹山鄉親及社團以辦喜事的心情熱烈響應，近千人踩街隊伍炒熱前山第一城；至昨天晚間現場人潮更是洶湧，單日吸引超過萬人共襄盛舉，而在晚間8時眾信徒齊聚祈福、進行紙糊大士爺神像火化升天儀式時，熊熊火焰竟呈現「觀音坐蓮」的形象，也被民眾以手機拍下。

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籃志文表示，竹山正覺寺觀音大士祖廟位於嘉義民雄，該廟更是榮獲祖廟認證的「第一分靈」，香火延傳至今166年，本寺來自嘉義民雄（古名為打貓）的「香火籤」；今年大士爺祭因首度推出特製的3D祈福金幣，凡向觀音大士擲筊三筊有一聖筊，即可獲得3D祈福金幣一組，共限量3千組，吸引許多民眾踴躍報名擲筊求祈福金幣。

▲▼竹山大士爺文化祭首日即有信眾擲出罕見立筊，連日來吸引大批信眾參拜。（圖／籃志文、南投縣政府提供）

此外，活動連日來也先後立筊、觀音顯靈等奇景，搭配踩街祈福活動、各種精彩娛樂表演摸彩、「大士爺文化祭」神蹟攝影賽，聘請攝影專家評選出得獎作品2組，得獎者可獲祈福金幣及獎金等，營造出4年來空前盛況，廟方也期待來年再創高峰。