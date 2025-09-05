▲犯保花蓮分會再升級，慈濟、門諾、國軍總醫院加入守護被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會（犯保協會）花蓮分會今（5）日與花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院簽署「司法保護醫療關懷聯盟成果發表暨服務拓展MOU」，法務部保護司司長洪信旭、犯保協會董事長張斗輝及花蓮縣政府衛生局長朱家祥共同出席見證，展現跨界守護被害人的決心。

花蓮分會去年已率先與花蓮縣政府衛生局、醫師三公會、十三鄉鎮市衛生所及36間社區診所合作，成立「司法保護醫療關懷聯盟」，提供犯罪被害家庭免掛號費、部分負擔減免等實質協助，協助經濟弱勢或長期有醫療需求的家庭減輕壓力。此舉獲得廣泛肯定後，今年進一步擴大規模，邀請東部唯一醫學中心花蓮慈濟醫院、區域醫院門諾醫院及國軍花蓮總醫院加入，讓醫療網絡更加完整。

法務部長鄭銘謙重視柔性司法政策落實，特別指派洪信旭司長代表與會。洪司長致詞時強調，犯罪被害人不該因遭逢不幸事件而被迫退居醫療邊緣，國家有責任確保他們在需要時，能安心走進診間，獲得適切醫療與溫暖守護。他表示，司法醫療關懷聯盟正是柔性司法的具體展現，透過跨領域合作，為被害人提供更人性化的支持。

活動現場特別邀請一名曾受花蓮分會與慈濟醫院協助的重傷被害人，親自分享復原歷程與感謝之情。他的故事不僅彰顯跨單位合作的成果，也成為未來深化服務的重要藍圖。

法務部表示，強化重傷被害人照護正是《犯罪被害人權益保障法》修法的重要重點。未來將持續督導犯保協會深化與醫療、社福及司法資源合作，建構更堅實的安全網，讓每一位犯罪被害人都能獲得即時、全面與溫暖的守護。