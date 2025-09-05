　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

犯保花蓮分會再升級！慈濟、門諾、國軍總醫院加入守護被害人

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯保花蓮分會再升級，慈濟、門諾、國軍總醫院加入守護被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會（犯保協會）花蓮分會今（5）日與花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院簽署「司法保護醫療關懷聯盟成果發表暨服務拓展MOU」，法務部保護司司長洪信旭、犯保協會董事長張斗輝及花蓮縣政府衛生局長朱家祥共同出席見證，展現跨界守護被害人的決心。

花蓮分會去年已率先與花蓮縣政府衛生局、醫師三公會、十三鄉鎮市衛生所及36間社區診所合作，成立「司法保護醫療關懷聯盟」，提供犯罪被害家庭免掛號費、部分負擔減免等實質協助，協助經濟弱勢或長期有醫療需求的家庭減輕壓力。此舉獲得廣泛肯定後，今年進一步擴大規模，邀請東部唯一醫學中心花蓮慈濟醫院、區域醫院門諾醫院及國軍花蓮總醫院加入，讓醫療網絡更加完整。

法務部長鄭銘謙重視柔性司法政策落實，特別指派洪信旭司長代表與會。洪司長致詞時強調，犯罪被害人不該因遭逢不幸事件而被迫退居醫療邊緣，國家有責任確保他們在需要時，能安心走進診間，獲得適切醫療與溫暖守護。他表示，司法醫療關懷聯盟正是柔性司法的具體展現，透過跨領域合作，為被害人提供更人性化的支持。

活動現場特別邀請一名曾受花蓮分會與慈濟醫院協助的重傷被害人，親自分享復原歷程與感謝之情。他的故事不僅彰顯跨單位合作的成果，也成為未來深化服務的重要藍圖。

法務部表示，強化重傷被害人照護正是《犯罪被害人權益保障法》修法的重要重點。未來將持續督導犯保協會深化與醫療、社福及司法資源合作，建構更堅實的安全網，讓每一位犯罪被害人都能獲得即時、全面與溫暖的守護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最帥總裁林裕凱　首現身了！
批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強：擬推《政治迫害調查條
賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」
摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍性愛片　法官看片後判無罪
Albee突發文：有人心存僥倖幹些匪事！
〈一支小雨傘〉原唱病逝！　4天前健康惡化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

犯保花蓮分會再升級！慈濟、門諾、國軍總醫院加入守護被害人

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

犯保花蓮分會再升級！慈濟、門諾、國軍總醫院加入守護被害人

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

古久保恭喜林子崴術後首勝！挑戰未果露出驚呆表情

「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照哭了：好痛

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

林智勝引退系列賽首戰　陳子豪3安2打點率味全3比1力退雄鷹

林子崴5局好投！林泓育2分砲相挺　桃猿3比1勝悍將

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

96聯賽唯一長爬坡武嶺站　旅外好手李廷威盼留下障礙高牆

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

即／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲：需再行深思

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

更多熱門

相關新聞

慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場吉祥月祈福會

慈濟南投、草屯聯絡處8月辦理3場吉祥月祈福會

農曆七月到，慈濟基金會推廣「七月吉祥月」，在各地舉辦多場次的祈福會，其中慈濟南投聯絡處於8月24、30至今日共舉行三場「齋戒茹素，祈禱在地社區平安」祈福會活動，每場邀約500位會眾參加，推動茹素不殺生、不吃肉，落實救生、護生理念。

門諾家托助攻隊安全復能菜單　長輩想再做5分鐘

門諾家托助攻隊安全復能菜單　長輩想再做5分鐘

慈濟志工為災區工班爸爸　送上父親節驚喜

慈濟志工為災區工班爸爸　送上父親節驚喜

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

風災滿月2／民間先行政府慢半拍 慈濟穿梭七股撐起「社會韌性」

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

關鍵字：

慈濟門諾國軍總醫院犯罪被害人保護協會

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面