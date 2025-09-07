機票只花2萬5飛10國！全職旅人「10招買到便宜機票」大公開

▲雪兒分享10個買到便宜機票的方法。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）



記者劉維榛／綜合報導

全職旅人雪兒表示，曾飛歐亞非10個國家旅行的她，機票竟只花了2萬5000元。關於如何買到便宜機票，雪兒也大方分享10個撇步，包括注意機票達人的訊息、買早鳥／晚鳥票、旅展購票、坐廉航、多轉機點與第三方出發等，但便宜背後也要注意時間成本。

「雪兒 Cher」在臉書粉專表示，她當起「自由人」的身分已近10年，以前都是邊走邊買機票，尤其剛裸辭的前3年，心中有初步規劃後，就買了幾段單程機票出發旅程。這種說走就走的旅行方法，想必不少人會覺得機票很貴，雪兒則回答，其實在長途旅程裡「一點都不貴！」

雪兒說到，她2017年歐亞非10國78天，所有機票加起來一共2萬5000元；當年還去了紐澳、亞洲四國，117天全部機票加起來大概3萬3000元。而便宜的主因就是「時間換取空間」，雪兒表示，長途旅行的好處就是可以「以當地出發最便宜的機票」為下一站目的地，不過這絕非一般上班族可以辦到。

至於該如何買到便宜的機票？雪兒分享10個超狂撇步，但勢必也有缺點，像是廉航位子不優、等待時間長、冷門的搭機時間，她也直言，不會在一年前就先買票，因為便宜票幾乎天天有，但要找到「好地點、好時段」才是真正困難，因此要隨時注意機票動態，大概就可以抓出高低落差點。

第一、隨時關注機票達人們訊息，看別人做功課。

第二、連結反向票，從第三方出發。

第三、選擇廉價航空，椅子爛，沒服務，沒行李。

第四、多轉機點，時間長。

第五、開哩程票，前提你要有足夠的哩程數。

第六、善用中停跟開口，多玩幾個城市。

第七、購買OTA平台的航空組合票，時間差到不行。

第八、在航空公司或OTA平台促銷期購買，看手快跟網速。

第九、在旅展期間跟淡季購買，不搶一窩蜂。

第十、選擇早鳥或是晚鳥，特價總在最早跟清艙。

回顧2023年疫情趨緩時，她感嘆，機票價格大幅飆漲，光是日本來回就動輒破萬，歐洲3萬、南美5至6萬都不稀奇，「但錢可以再賺，時間卻無法重來，所以再貴我也咬牙買下去」，沒想到貴的不只是機票，許多國家的行程住宿跟餐飲都貴到一塌糊塗。

而光是今年上半年，雪兒就飛了不丹、尼泊爾、泰國、中國、歐洲與土耳其，除了機票花掉10萬，還面對各種旅程中的變化，「燒了單程商務艙32000哩程，還浪費了一段卡達航空回程票。」

至於下半年行程，她安排了泰國、北歐、沙烏地阿拉伯、日本與中國的旅程，雪兒也笑說，很多人問她怎麼有勇氣，她的答案只有一個「買好機票準備出發就可以」，畢竟錢都花下去了，還有什麼好擔心。

※本文獲「雪兒 Cher」授權。