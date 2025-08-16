搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：現在才知道！一票苦主踩雷

▲被禁止食用外食。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

廉航沒有提供飛機餐，不少人會自備食物搭機時可以食用，不過，舞蹈老師NikeChen日前搭乘虎航，特地買了麵包跟果汁，打算在飛機上吃，登機前卻被地勤人員攔下，原來飛機上不能吃外食，她驚呼「第一次知道」。貼文曝光，一票網友也喊「長知識了」；也有人指出，其實所有廉航都不能攜帶外食。

舞蹈老師Nike Chen在Threads發文，搭乘虎航出國，因為機上無附餐，便提前購買了麵包和果汁準備充飢，沒想到在登機口就被攔下，才知道「虎航原來禁止攜帶外食上機」，讓她相當錯愕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她驚訝表示，「天啊！坐這麼多次虎航，第一次心血來潮買東西吃，然後才第一次知道原來不能買吃的上虎航，超呆，大長知識了！還是只有我不知道？」

貼文曝光，不少人紛紛附和，表示有過類似經驗，「去年從大阪回台灣買了義大利麵想說飛機上可以吃，剛拿出來就被空姐制止」、「我們前天在登機前也買了炸雞套餐上機，結果廣播：請勿飲食自己帶的食物」、「我第一次搭也是，還買了漢堡套餐，想說等等登機就可以來大吃，結果一拿出來被制止說不能吃，只好看著漢堡飲料下飛機後再吃，整個餓爆」。

有網友指出，其實廉航都不太能攜帶外食，但空服員通常是睜一隻眼閉一隻眼，「其實每個廉價航空都不能外食，只是看在空服員要不要制止你而已」、「廉航都不能吃，但你低調的吃個麵包什麼的，他也不會真的去阻止你」。

貼文也釣出前空服員解答，「前虎航空服路過，其實我過去是不會干涉乘客帶外食，因為吃飯皇帝大，所以只會提醒乘客吃完垃圾請交給我，因為我們要自己整理機艙，不過畢竟是公司的規定，所以大部分組員是需要follow的，這點也祈請海涵」。

根據虎航官網指出，請勿攜帶非本機販售之外食上機。除人道考量（沖泡牛奶及服藥）外，機上恕不提供冷、熱水。此外，酷航、亞航也禁止吃外食。