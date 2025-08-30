　
國際

撐不住！美知名廉航「又聲請破產」　不到1年二度重組

▲▼美國廉航巨頭「精神航空」（Spirit Airlines）。（圖／達志影像／美聯社）

▲精神航空二度聲請破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國廉航巨頭「精神航空」（Spirit Airlines）29日宣布聲請破產，這是該公司不到1年內，第二度走上重組之路。

根據精神航空向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，該公司持續受到「不利市場環境」衝擊，包括2025年第2季國內休閒旅遊需求持續疲軟，這些持續挑戰造成「充滿挑戰的定價環境」。

去年11月，精神航空公司首度聲請破產，當時該公司剛結束與邊疆航空（Frontier）及捷藍航空（JetBlue）長達2年的合併談判失敗。隨著重組程序未能成功，精神航空如今又向紐約南區的美國破產法院，提交第11章自願請願書。

儘管進入破產程序，精神航空保證維持正常營運，乘客仍可正常使用機票、點數及會員積分。但據《華爾街日報》報導，該公司可能縮減機隊規模，並且減少營運航點。

《福斯新聞》指出，隨著消費者偏好改變，精神航空一直試圖重塑為更高級的航空公司，但仍面臨經濟不確定性造成的預算削減及需求下滑等挑戰。

精神航空總裁暨執行長戴維斯（Dave Davis）發布公開信表示，美國破產法第11章的重組程序將「確保我們公司的長期成功，讓我們能夠在未來繼續為旅客提供優質服務。」他強調，幾乎每間主要航空公司，都曾運用這些工具改善營運，奠定長期成功基礎。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中某國小霸凌！家長控孩子遭勒脖　還被恐嚇「砍你的頭」
Andy「重大突破」剃平頭！　公開免役內幕
退休高官搞上女公務員！傳鳥照「進進出出」　辯：刺激性功能
「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍
快訊／超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者回應！
快訊／民眾黨走讀爆衝突！　小草撞破護欄
高雄流浪狗獵殺梅花鹿！影片曝光　全面追捕行兇惡犬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

墨「32歲網美」慘遭滅門！一家4口離奇陳屍卡車　死狀悽慘

日本棕熊頻繁現蹤市區！9月獵人可「自主開槍」　居民安全仍待解決

被斬首128年當戰利品！　法國歸還馬達加斯加「國王頭骨」

撐不住！美知名廉航「又聲請破產」　不到1年二度重組

海水吞沒家園！諾魯「賣護照」救國　德一家4口砸764萬換公民身分

主播鏡頭前全身顫抖「竟確診瘧疾」　才剛去過這國家

川普關稅被判「越權違法」　關鍵原因一次看懂！恐須退還已繳關稅

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

媽媽反對變性釀殺機！美23歲槍手「116槍血洗校園」動機曝　19死傷

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

瓶裝水放「1地點」變毒水！研究示警：恐罹癌、不孕

東京101人中暑亡　7成沒開冷氣

AI概念股領跌！　美股收黑、那指重挫逾1％

白宮宣布：川普阻50億美元對外援助

烏偵察艦遭俄無人艇攔腰撞　炸出大火球

美超微「財務控管」有弱點　重挫將近6％

中國籍惡狼在英國性侵偷拍下藥　受害者破百人

媽媽反對變性！美23歲槍手「血洗校園」動機曝

川普兒子喊：比特幣衝100萬美元！

美參議院軍委會主席抵台訪問 陸外交部：中方對此強烈不滿

美參議院軍委會主席抵台訪問 陸外交部：中方對此強烈不滿

美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）今（29）日抵台訪問，這也是時隔9年後，再次有參議院軍委會主席赴台訪問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，「美國會議員竄台，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿。」

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

「投資美國」　台灣企業國際化的關鍵一步

美軍售順利交付　台國防預算會更高

美軍售順利交付　台國防預算會更高

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

川普政府批准252億對烏軍售！　估年內交付

川普政府批准252億對烏軍售！　估年內交付

航空業美國破產廉航精神航空

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

夫妻做工月薪8萬　存6年買房了！「1原因」祈禱房價跌

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

