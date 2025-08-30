撐不住！美知名廉航「又聲請破產」　不到1年二度重組

▲精神航空二度聲請破產。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國廉航巨頭「精神航空」（Spirit Airlines）29日宣布聲請破產，這是該公司不到1年內，第二度走上重組之路。

根據精神航空向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，該公司持續受到「不利市場環境」衝擊，包括2025年第2季國內休閒旅遊需求持續疲軟，這些持續挑戰造成「充滿挑戰的定價環境」。

去年11月，精神航空公司首度聲請破產，當時該公司剛結束與邊疆航空（Frontier）及捷藍航空（JetBlue）長達2年的合併談判失敗。隨著重組程序未能成功，精神航空如今又向紐約南區的美國破產法院，提交第11章自願請願書。

儘管進入破產程序，精神航空保證維持正常營運，乘客仍可正常使用機票、點數及會員積分。但據《華爾街日報》報導，該公司可能縮減機隊規模，並且減少營運航點。

《福斯新聞》指出，隨著消費者偏好改變，精神航空一直試圖重塑為更高級的航空公司，但仍面臨經濟不確定性造成的預算削減及需求下滑等挑戰。

精神航空總裁暨執行長戴維斯（Dave Davis）發布公開信表示，美國破產法第11章的重組程序將「確保我們公司的長期成功，讓我們能夠在未來繼續為旅客提供優質服務。」他強調，幾乎每間主要航空公司，都曾運用這些工具改善營運，奠定長期成功基礎。