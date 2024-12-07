　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

▲▼前總統蔡英文在哈利法克斯國際安全論壇發表演說。（圖／YouTube／Halifax International Security Forum）

▲前總統蔡英文。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，但日前到台北市中山女高參訪，卻被中國媒體形容是「唐僧進盤絲洞」，馬英九基金會執行長蕭旭岑更指反彈家長是「綠色家長」，讓中山女高成為輿論焦點。而中山女高今（7日）校慶活動，校友、前總統蔡英文、嘉義市長黃敏惠也獲邀出席，蔡英文致詞除透露過去就學時的回憶，也勉勵在場學生，台灣年輕人已經有能力走到國際，希望大家未來與國際交流都能展現台灣的自信與勇氣，在快速變動的世界中找到自己的特色。

蔡英文今參與母校中山女高127周年校慶活動，現場也有蔡英文高中時的數學老師，蔡英文回憶，雖然這個校園和我讀書時已經有很大不同，但一踏進校門，當年青春時光又開始浮現，高一時第一次月考，全班58人自己考50名左右，連爸媽都很憂慮，多年以後這個學習困難女兒居然可以當上台灣總統，現在學習上遇到困難不要洩氣，因為你是真正想了解這些學科的挑戰。

蔡英文指出，鼓勵各位同學，考試成績不一定會決定人生價值，但還是要盡力把考試考好，現在是大家最有活力、無所畏懼的時候，要勇敢、充滿好奇，找到自己喜歡的事情，用心耕耘、努力不懈，每個人都有發光的機會走向世界。

蔡英文表示，自己過去鼓勵大家做勇敢的女生，現在要加幾個字，女生不需要被別人定義跟限制，要做勇敢走向世界的女生，勇敢走向世界並不容易，現在的台灣是世界的台灣，台灣的民主、團結讓世界體會到存在與重要，已經是國際社會重要一份子，年輕人不要害怕走出去，台灣年輕人已經有能力走到國際，為自己也為台灣發聲。

蔡英文也鼓勵，希望大家未來參與國際競賽、與友人交流都能展現台灣的自信與勇氣，在快速變動的世界中找到自己的特色，帶著中山女高給予的養分，為世界改變奉獻心力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本南海海槽恐爆規模8巨震！專家揭機率80%　4地區留意大海
網紅「放98萬一疊現鈔」下跪求周杰倫門票！　4張票全送癌末粉
最慘歌迷！20萬買周杰倫門票...沒拿到還被揮刀恐嚇
17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會
中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水　專家：每年1.7

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

轟民進黨鴨霸癱瘓院會　王鴻薇：跟尹錫悅戒嚴有啥兩樣？

陳玉珍護航「戒嚴護台」說　王婉諭：徹底忽視台灣人的苦痛歷史

重返16歲？蔣萬安穿建中制服唱國歌　致詞10秒結束同學嗨翻

力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

顧立雄視導無人機研發成果　展現國軍「智慧化」作戰競爭力

遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

轟民進黨鴨霸癱瘓院會　王鴻薇：跟尹錫悅戒嚴有啥兩樣？

陳玉珍護航「戒嚴護台」說　王婉諭：徹底忽視台灣人的苦痛歷史

重返16歲？蔣萬安穿建中制服唱國歌　致詞10秒結束同學嗨翻

力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

顧立雄視導無人機研發成果　展現國軍「智慧化」作戰競爭力

遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

Z9接任竹市勞青處長挨批「寄生」！新竹市府回應

自爆與大巨蛋的「第一次」　李四川：感謝默默付出的每一個人

傳保會論壇　公平會主委：數位轉型和永續發展是未來趨勢

奇美醫院「生活型態國際論壇」　分享成功實踐經驗報您知

被爆跟中共黨媒合作「社長脫口叫他」！鍾明軒回應喊：要多瘋

日本南海海槽恐爆規模8巨震！專家揭機率80%　4地區留意大海嘯

熟女和兒子麻吉傳曖昧簡訊　男友吃醋！深夜帶空氣槍1打6

還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

大谷愛犬Decoy枕著「新禮物」打瞌睡　寵物碗有一家3口融化粉絲

7大速食店「雙12優惠」懶人包！達美樂送披薩、肯德基買1送1

危險畫面曝！台17線變彈珠台　「150kg輪胎」奔放彈跳衝進倉庫

餐廳見正妹！開口想加Line　女脫罩露笑「可以啊」嚇傻她

政治熱門新聞

遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

Z9接任竹市勞青處長挨批寄生！竹市府回應

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

總統府憲兵「天下第一營」爆共諜　國防部：叛國不法勢將受國人唾棄

川普重返白宮　一場顛覆美國未來的政治風暴

抓包「賴清德寫簡體字」　陳玉珍：他是不是被統戰了？

中山女高遭辱「盤絲洞」不敢反擊？　蔣萬安反嗆議員

影／控陳玉珍意圖製造被性騷　吳沛憶：主動拉下外套、裡面只穿內衣

力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

重返16歲？蔣萬安穿建中制服唱國歌　致詞10秒結束同學嗨翻

快訊／不滿綠杯葛　傅崐萁抓狂飆罵議事人員、綠委：全世界ＸＸ丟臉

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

更多熱門

相關新聞

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

陸生團「中國台北」陸委會將懲處馬辦　綠營支持：針對馬辦而非學生

陸生團「中國台北隊」爭議持續延燒，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。國民黨多名立委6日召開記者會，稱陸委會若處分馬英九基金會，等同於「兩岸交流戒嚴」，國台辦也跳出來批評陸委會。對此，民進黨團6日受訪時表示，台灣是法治國家，陸委會後續處理是針對馬辦，不會針對任何一位訪團學生，他們是中國人士，台灣法規針對馬辦，尊重陸委會依法必要作為。

蘇姿丰列年度最具影響力女性　蔡英文寫介紹文

蘇姿丰列年度最具影響力女性　蔡英文寫介紹文

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

國台辦：兩岸同屬一中　用「中國台北隊」沒任何問題

重慶一老師喝醉「猛咬學生耳朵」

重慶一老師喝醉「猛咬學生耳朵」

陸生脫口「中國台北」惹議　教育部：事前曾提醒勿發表政治性言論

陸生脫口「中國台北」惹議　教育部：事前曾提醒勿發表政治性言論

關鍵字：

蔡英文中山女高校慶學生馬英九

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

好市多點珍珠鮮奶茶！他見製作過程：後悔了

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

台南女導遊凌晨遭性侵！男友兄弟宿舍伸狼爪

快訊／恭喜！王齊麟宣佈求婚成功

反詐女神陳梅慧意外殞落　上路時間暗藏奪命密碼

只睡4小時！17歲少女熬夜備考　腦出血去世

高雄玉蘭花婆婆當街被兒毆！畫面惹網怒

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

林昱珉最新球探報告　被看好5號先發

「周杰倫MV女主角」現身大巨蛋！　陷回憶殺超感動

蔡阿嘎「滑脆看周杰倫」　爆粗口點名她：為什麼有票

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面