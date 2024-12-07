力挺母校中山女高　蔡英文曝在校排名勉學妹：成績不一定決定人生價值

▲前總統蔡英文。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，但日前到台北市中山女高參訪，卻被中國媒體形容是「唐僧進盤絲洞」，馬英九基金會執行長蕭旭岑更指反彈家長是「綠色家長」，讓中山女高成為輿論焦點。而中山女高今（7日）校慶活動，校友、前總統蔡英文、嘉義市長黃敏惠也獲邀出席，蔡英文致詞除透露過去就學時的回憶，也勉勵在場學生，台灣年輕人已經有能力走到國際，希望大家未來與國際交流都能展現台灣的自信與勇氣，在快速變動的世界中找到自己的特色。

蔡英文今參與母校中山女高127周年校慶活動，現場也有蔡英文高中時的數學老師，蔡英文回憶，雖然這個校園和我讀書時已經有很大不同，但一踏進校門，當年青春時光又開始浮現，高一時第一次月考，全班58人自己考50名左右，連爸媽都很憂慮，多年以後這個學習困難女兒居然可以當上台灣總統，現在學習上遇到困難不要洩氣，因為你是真正想了解這些學科的挑戰。

蔡英文指出，鼓勵各位同學，考試成績不一定會決定人生價值，但還是要盡力把考試考好，現在是大家最有活力、無所畏懼的時候，要勇敢、充滿好奇，找到自己喜歡的事情，用心耕耘、努力不懈，每個人都有發光的機會走向世界。

蔡英文表示，自己過去鼓勵大家做勇敢的女生，現在要加幾個字，女生不需要被別人定義跟限制，要做勇敢走向世界的女生，勇敢走向世界並不容易，現在的台灣是世界的台灣，台灣的民主、團結讓世界體會到存在與重要，已經是國際社會重要一份子，年輕人不要害怕走出去，台灣年輕人已經有能力走到國際，為自己也為台灣發聲。

蔡英文也鼓勵，希望大家未來參與國際競賽、與友人交流都能展現台灣的自信與勇氣，在快速變動的世界中找到自己的特色，帶著中山女高給予的養分，為世界改變奉獻心力。