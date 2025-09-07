好湯泡起來！溫泉環島遊啟動　沈文程自創神曲讚縱谷「四神湯」

▲為期7個月的「台灣好湯－溫泉環島遊」在台東知本金聯世紀酒店正式啟動。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在全台19大溫泉區理事長們及日本、韓國溫泉協會的代表，將手中的溫泉水，倒入裝有觀光署超級任務組「喔熊」組長的湯浴桶後，為期7個月的「2025-2026台灣好湯－溫泉環島遊」7日在台東知本金聯世紀酒店正式啟動。

觀光署副署長黃勢芳致詞時表示，「台灣好湯」溫泉品牌已推動了19個年頭，台灣由於地理資源及環境得天獨厚，包含鹼性碳酸泉、碳酸氫鈉、硫磺泉、泥漿溫泉、海底溫泉等多元泉質，其中與日本九州溫泉齊名的綠島朝日海底溫泉更是世界聞名，也期望藉由結合美食、運動等元素，讓國人開心更能享受泡湯的樂趣，同時也吸引更多國際客來台泡好湯，帶動國旅新風潮。

縱管處處長許宗民則不忘為在地的溫泉推銷，許處長表示花東縱谷國家風景區內有花蓮瑞穗、安通及台東知本、鹿野霧鹿等4大溫泉區，各有各的特色和美食，和我們一般吃的『四神湯』不同，這可以說是花東的『新四神湯』，大家若有時間，絕對要來嘗嘗和體驗，同時今日縱管處也辦理「徐行縱谷-知本好湯自行車漫遊活動」，約有100位鐵馬騎士熱情參與，也歡迎大家在泡湯之餘，也來欣賞花東縱谷鬼斧神工的天然美景。

▲與日本及韓國溫泉協會簽訂台日韓國際溫泉文化交流協定，並宣示正式成立東亞溫泉聯盟。

今年3月接下中華民國溫泉觀光協會理事長的李浩瑋，上任後就將2025訂為「台灣溫泉健康旅遊年」，並以台灣溫泉與世界接軌、提升國跨國合作為工作重點，期許將「台灣好湯」打造成全球旅客必訪的溫泉勝地。

會中也與日本溫泉協會的多田計介會長、韓國溫泉協會的金城國會長簽訂台日韓國際溫泉文化交流協定，並宣示正式成立東亞溫泉聯盟，預計透過聯盟年度的論壇、活動共同行銷台灣好湯，為台灣溫泉國際化跨出重要的一大步，也強調泡湯不只是冬天的專利，期待大家將「泡好湯，身體會健康」的觀念深植於心。

▲沈文程在啟動儀式上首度發表為「台灣好湯」所創作的主題曲。

多田計介與韓國溫泉協會會長金聖國，盛讚台灣溫泉的品質佳，允諾介紹更多旅客來台觀光與泡湯，也歡迎台灣的朋友到日、韓泡湯，體驗其中的不同。

金鐘獎最佳主持人及金曲獎最佳方言男歌手得主的沈文程，擔任此次「好湯大來賓」，在啟動儀式上首度發表為「台灣好湯」所創作的主題曲。沈文程說：「就像我歌詞裏寫的，人講泡湯對身體真正好，消除疲勞、延年益壽，健康有幫助，台灣寶島做陣來七投，要洗溫泉，所在免驚嘸……大家若有閒，多泡溫泉真正不錯啦！」

此次的「台灣好湯」以「溫泉環島遊」為主題，就是期待國人能夠藉由「泡湯」，來規劃「溫泉小旅行」，最好能夠全台19大溫泉區都可以「泡透透」，比較一下不同的湯質，也享受在地美食，並做深度景點觀光。

▲「徐行縱谷-知本好湯自行車漫遊活動」約有100位鐵馬騎士熱情參與。

而觀光署也結合運動養身、在地美食，推出3波「溫泉環島遊 好禮抽抽抽」線上活動。除了配合推動環境永續的概念，鼓勵使用多元支付系統，推出「永續環島大富翁」抽大獎外；還有「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的美食投票；以及報名參加4場溫泉路跑，跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎。總獎額超過百萬台幣，除了有星級酒店住宿券、下午茶餐券外，最大獎還將抽出日本雙人來回機票，要讓大家「泡好湯、享美食、抽好康」！相關訊息請大家隨時關注「台灣好湯FB粉絲專頁」，追蹤最新動態消息。

