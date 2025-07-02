縱谷海岸強強聯手！在地業者分享會落幕　激發跨域觀光新契機

▲▼邀集東管處、相關公協會單位及逾50位產業代表齊聚一堂，透過商品分享與實作交流。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處6月30日假瑞穗木日光文旦驛站舉辦中區場「東區觀光圈旅遊資源交流分享會」，順利圓滿落幕。當日分享會由縱管處許宗民處長親自出席主持，並邀集東部海岸國家風景區管理處、花蓮地區公協會理事長代表、觀光圈聯盟夥伴及在地業者等逾50位產業代表齊聚一堂，透過商品分享與實作交流，共同勾勒花東區域觀光的合作藍圖。

分享會現場除聚焦於東區觀光圈資源整合的願景，也特別邀請在地特色業者及「共乘花東」、「花蓮郵局」等，以商品發表形式呈現資源亮點與產品特色，現場互動熱絡，與會業者就遊程設計、通路拓展與品牌合作皆展開初步對話，為後續合作奠定良好基礎。

現場安排5組「手作體驗活動」讓與會者親身參與在地手作體驗，為分享會增添深度與溫度。其中，【清優嶺-搓搓圓圓/果香調飲DIY】遊程設計成熟且豐富，火龍果粉圓與奶昔調飲體驗，讓參與者直呼「新鮮有趣又好拍」；【果子俠-聊療香草】香草醋手作從香草認識到浸泡製程，層層引導，知性又生動，被譽為最具深度的體驗之一。【天心茶園-職人·茶趣】則透過茶職人的引導，帶來靜心療癒的冰萃綠茶 DIY 與茶道體驗，讓人沉浸在東部茶文化的靜謐之中；【彌勒有機果園-異國情調·傳統法式家常甜點手作體驗】的檸檬蛋糕製作過程非常撫慰人心，香氣滿溢，讓大家沉浸其中，紛紛表示「幸福感滿滿」；而【遇見·聿見-點·君子】則透過竹筒米釀與竹杯抹茶甜點，搭配飲品互動，營造輕鬆自在氛圍，也讓彼此在體驗中拉近距離。多位與會者表示，這樣的體驗「讓商品有了故事，也讓交流變得更有溫度」。

縱管處許宗民處長表示，觀光產業的韌性來自夥伴的凝聚與跨域的合作。本次資源交流分享會透過互動體驗、跨域對話與資源鏈結，為觀光圈夥伴間合作關係注入新契機。縱管處將持續推動花東縱谷與東海岸區域間的串連，強化觀光圈系統發展，攜手邁向永續、多元且具國際競爭力的觀光產業。