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抖音神曲《大展鴻圖》原創舞蹈是他們！　舞團驚：沒料到會紅

記者廖翊慈／綜合報導

抖音破億神曲《大展鴻圖》以洗腦的旋律、朗朗上口的歌詞節奏，成為近日短影音平台上的最熱門歌曲，並在全球引起舞蹈挑戰影片。這首抖音神曲的原創舞蹈來自重慶「不齊舞團」。舞團隊長蔡庄男坦言，被這波熱度嚇到，沒想過舞蹈會在全球爆紅。

▲《大展鴻圖》原創舞蹈團隊。（圖／翻攝自微博）

▲《大展鴻圖》原創舞蹈團隊。（圖／翻攝自微博）

據《重慶廣電第一眼》報導，不齊舞團負責人劉暢表示，「大展鴻圖這個舞蹈，大家不知道是我們原創編舞，這個事情我們是挺憋屈的，我們是全網第一個編舞，也是第一個註冊版權。」

▲《大展鴻圖》原創舞蹈已註冊。（圖／翻攝自微博）

▲《大展鴻圖》原創舞蹈已註冊。（圖／翻攝自微博）

劉暢對於歌曲及舞蹈爆紅也做出分析，「爆紅的因素有好幾個點，一是在節奏上，很多人可以朗朗上口，很容易就能唱出歌詞，我們將歌詞具象化成舞蹈動作，歌加上舞蹈，意外在海外爆紅。」

▲▼《大展鴻圖》原創舞蹈團隊。（圖／翻攝自微博）

▲▼《大展鴻圖》原創舞蹈團隊。（圖／翻攝自微博）

▲▼《大展鴻圖》原創舞蹈團隊。（圖／翻攝自微博）

▲《大展鴻圖》原創舞蹈團隊「不齊舞團」。（圖／翻攝自微博，上同）

蔡庄男受訪時表示，「確實沒想到，能受到全球朋友的喜歡，當初聽到歌詞，就覺得編成舞蹈的話，肯定會很有意思，我們的舞蹈動作，就是根據歌詞，來創造出的肢體語言，包括最關鍵的大展鴻圖，就是想把這個動作做得更大一些，我們還特意穿上中年服裝來搭配舞蹈，沒想到這麼火。」

《大展鴻圖》的舞蹈不僅在全中國引起全民模仿，連韓娛的偶像們也跟著跳了起來。不過不少網友表示，「啊？我才知道這個是不齊舞團編的啊」、「大家都在跳，卻不知道原創是他們」、「這首歌火遍全球，一半的功勞是編舞的不齊舞團」。

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