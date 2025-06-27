輕熟女「D級美胸」右乳爆4顆腫瘤　醫提醒1招避癌變

▲一名30歲輕熟女擁有D罩杯好身材，但忽略胸部腫瘤，短短半年竟長了4顆腫瘤在右乳，所幸都是良性腫瘤，都已接受手術切除。（示意圖、非當事人／CFP）



記者游瓊華／台中報導

台中一名30歲吳小姐喜歡游泳、潛水，兩年前自己右側乳房摸到類似QQ球的腫塊，原本不以為意，未料近半年發現腫塊變大、且不只一顆，今年四月就醫進一步追蹤檢查，發現右側乳房竟有四顆1.3公分到3.2公分腫瘤，雖診斷為良性腫瘤，但擔心過大腫瘤轉為惡性腫瘤，決定摘除。醫師提醒，發現腫塊還是要立即就醫，不管是良性或惡性腫瘤都應該及時治療。

衛生福利部台中醫院乳房外科醫師徐天佑表示，患者擁有D罩杯傲人雙峰，未婚，尤其喜歡潛水等水上活動，經與她討論後決定幫她安排內視鏡腫瘤切除手術，該手術僅切開一個0.5公分小傷口，透過小管徑螺旋刀進入腫瘤位置，切除小面積腫瘤再抽取出來，歷經2個小時、切除4顆腫瘤超過百片腫瘤組織，終於讓病患順利告別腫瘤轉乳癌夢靨，不僅傷口復原良好，原本D罩杯乳房大小與外觀也不影響，今年夏天也可以正常下水潛水。

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▲徐天佑表示，雖然乳癌近年仍是女性癌症首位，但其實年輕女性自行檢查乳房摸到硬塊，就應該就醫檢查，檢查大多數仍是以良性纖維腫瘤居多，只有少數是惡性腫瘤。（圖／記者游瓊華攝）

徐天佑指出，台中醫院乳房外科中心近三年已經完成超過百例微創切除乳房良性腫瘤手術，患者平均年齡25到35歲，其中一名28歲患者最大顆良性腫瘤甚至直徑達7公分，醫療團隊仍花了四小時，透過小傷口螺旋刀微創手術，耐心切除了上千片組織，只為保留年輕患者完整乳房外觀，所以提醒女性朋友「發現腫塊還是要立即就醫」，不管是良性或惡性腫瘤都應該及早掌握病況，定期追蹤或及時治療。