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GG差點GG了！小六生DIY清包皮「上推回不來」　龜頭套死血腫變黑

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒表示，包皮環切器從新生兒1.1公分直徑到成人3.5公分皆有。（圖／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名國小六年級畢業生，疑因包皮清潔不當經常反覆感染相當困擾，沒想到暑假期間，自己在家上網看清潔包皮影片，未料還沒學到怎麼清洗包皮，就因為包皮口較小、把包皮往上推後回不來，龜頭就像被橡皮圈綁住般，卡住三天無法解套，少年痛到受不了向爸媽求助，到院後醫師緊急進行切除包皮手術，所幸術後恢復良好，未造成進一步傷害。

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

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▲少年龜頭像被套住般，卡住三天，結果血腫變黑，最後受不了向爸媽求助到醫院治療。下體癢,私密處。（圖／資料照片）

衛生福利部台中醫院泌尿科主任朱朗軒說，少年一開始不敢跟爸媽說，求助網友解套，但網友幫不上忙，眼看龜頭「一個頭兩個大」，還血腫變黑，強忍三天後受不了只好告訴爸媽，爸媽嚇得立即帶兒子就醫，深怕影響日後兒子性功能斷了後。

幸好經醫師徒手強壓血腫龜頭，讓血液回流，等血腫消炎狀況解除，少年接受包皮槍切除包皮手術，五分鐘局部麻醉手術解決他長期包皮清潔不當反覆感染困擾。

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中醫院泌尿科主任朱朗軒表示，可藉由包皮槍，將包皮上槍後只要約30秒，就可同時割除包皮與釘上止血針止血，全程只要5分鐘。（圖／台中醫院提供）

朱朗軒說，臨床上到醫院接受割包皮手術的患者中，有8成是國、高中青少年，大多是因為包皮清潔不當反覆發炎，或是有包莖導致勃起困難就醫。此外，割包皮治療從過去以手術刀或雷射刀進行環切手術，耗時約40分鐘，目前則可藉由包皮槍，將包皮上槍後只要約30秒，就可同時割除包皮與釘上止血針止血，全程只要5分鐘。

朱朗軒也提醒，如果有包皮反覆發炎治療未改善、或清洗困難經常反覆發炎，或是包皮開口太小、勃起時包皮推不下來可能有包莖問題導致性行為障礙，都可以就醫檢查，讓醫師協助評估是否應該要割除包皮，勿像少年一樣，DIY不成反受傷。

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