社會焦點

女登山客受傷！空勤總隊驚險救援畫面曝光　雲霧濃密嚇壞網友

記者董美琪／綜合報導

空勤總隊今（6日）上午在臉書分享一則驚險救援任務，指出一名女登山客在南投信義玉山小風口附近跌倒，造成膝蓋與臉部多處受傷，需緊急後送醫治，不過救援過程影片讓人看了膽戰心驚，畫面一出引發熱議，直呼技術太強了，這天候真的太危險了。

根據空勤總隊貼文，台中清泉崗二大三隊的待命直升機NA-705於上午9點44分起飛，10點12分抵達目標區展開搜索，並在10點23分成功完成吊掛，受傷登山客隨即交由地面救護車轉送醫院。影片中可見，直升機在雲霧繚繞的山谷間精準吊掛受傷登山客，過程緊張驚險，也展現了救援人員的專業與勇氣。

▼空勤總隊救援驚險一瞬間，台中劉姓教官專業技術也引起關注。（圖／翻攝自Facebook／空勤總隊，下同）

▲▼空勤總隊救援驚險一瞬間。（圖／翻攝自Facebook／空勤總隊）

空勤總隊貼文中特別提到，「山上天氣不好，雲底很快的壓下來，教官們評估ok，搶在門關的前一刻，與特搜教官合力帶傷患下山，圓滿成功。」空勤總隊解釋，雲壓下來，飛機進不去，救援任務就會取消，對於傷者來說，救援之門也就關閉了。

空勤總隊除了肯定機長台中劉姓教官技術，也提醒民眾登山活動需注意自身安全，避免意外發生。

▲▼空勤總隊救援驚險一瞬間。（圖／翻攝自Facebook／空勤總隊）

貼文發出後，網友熱烈回應，不少人感謝救援人員的辛勞，也有網友建議未來可對登山救援採取「使用者付費制」，以補貼高額油費與維護直升機成本。空勤總隊則回應，「金錢有價，生命無價」，並表示一架直升機出勤背後牽涉至少五個家庭，承擔意外風險代價非常高。

此外，也有網友指出低空吊掛與氣流風險高，讚嘆飛行教官與特搜隊員的高超技術與專業判斷。

對於是否收費的討論，更多人認為空勤總隊，生命可貴，應該要改收費制，不少人除了感謝空勤總隊，也呼籲政府考慮登山救援收費制度，讓資源更有效使用。

［卡timing ! ！搶在門關前，安全帶妳回來］ 早上我們接獲任務：一名女登山客在南投信義玉山小風口附近跌倒，造成膝蓋及臉部多重受傷，需要緊急後送。 台中清泉崗二大三隊待命機 NA-705 09:44 起飛，10:12 抵達目標區展開搜索，並在 10:23 成功完成吊掛。 安全將傷患交由地面救護車轉送醫院。 大家從影片中可以看到，山上天氣不好，雲底很快的壓下來，教官們評估ok，搶在門關的前一刻，與特搜教官合力帶傷患下山，圓滿成功。 祝傷者早日康復！山友們登山時，也要多注意自身安全

空勤總隊發佈於 2025年9月5日 星期五

▲空勤總隊救援過程非常驚險。（影／翻攝自Facebook／空勤總隊）

相關新聞

關鍵字：

空勤總隊登山客南投玉山

