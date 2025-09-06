19人登山隊攀玉山！女山友摔傷失溫　直升機緊急吊掛送醫

▲女山友不慎摔傷，由直升機吊掛作業成功救援下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

玉山主北岔路今(6)上午7時許發生登山意外，1名50歲女性山友不慎摔傷，無法自行行動，消防局玉山分隊消防人員前往救援，然因女山友傷勢嚴重，只得申請直昇機吊掛，10時30分許成功吊掛救援，落地後以救護車送至竹山秀傳醫院救治。

消防局表示此案係經過黃姓領隊報案，稱一行19人登山隊於昨(5)日由塔塔加登山口出發攀登玉山，原訂於今日(6日)下午下山，未料今晨於玉山主峰攻頂後下撤至主北岔路風口時，女山友不慎摔傷，導致右膝、下巴及左眼撕裂傷並出現失溫疑慮，無法自行行動，急需救援。

▲▼排雲山莊管理員及雲豹休閒公司人員就近前往協助，將受傷山友背至安全區域等待直升機救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局獲報後，調派玉山分隊共7名消防人員前往馳援，玉山國家公園管理處亦通知3名排雲山莊管理員及雲豹休閒公司人員就近前往協助，8時30分許工作人員與傷者接觸，但女山友傷勢嚴重，只得先將受傷山友背至安全區域，並申請直昇機吊掛救援。直升機於9時44分自清泉崗機場起飛，10時30分許成功吊掛救援，並在10分鐘後降落消防署訓練中心，並由救護車後送至竹山秀傳醫院救治。