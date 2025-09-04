偷吃人夫開房拍性愛片　小三辯「沒交往只有啪啪」要賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與女子小珍（化名）發生婚外情，兩人不僅相約到旅館開房間，還拍攝性愛影片，憤而決定對小珍提告求償50萬元。雖然小珍強調自己沒有與阿哲交往，只是發生過性行為，但日前仍被法官判處應賠償人妻30萬元較為適當。

▲小珍承認與阿哲發生過性行為，但否認交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小珍明知阿哲已婚，兩人仍展開交往，不僅多次相約至市中心的旅館開房間、發生性行為，甚至拍攝性愛影片，阿哲還曾贈送項鍊等禮物給小珍，兩人長期維持不正常的男女關係，顯然已經侵害到她的配偶權，憤而決定提告求償50萬元。

小珍則辯稱，她從未與阿哲交往，只有發生過性行為而已，次數也不多，她知道阿哲已婚，也知道自己的行為是錯的，但是阿哲經常抱怨與妻子感情不睦，一切都是阿哲主動的。

而關於性行為的部分，小珍聲稱不超過5次；阿哲則證稱，詳細次數他已經記不清楚了，但大多數都集中在2024年間，1個月至少1次，所以總性交次數至少有12次。

法官認為，阿哲與小珍共赴旅館開房間，小珍自己也承認與阿哲「純為性交並無感情」，她的行為顯然是為了滿足私慾，而非偶然或臨時起意，因此認定阿哲和人妻的說詞較為可信，最終判小珍應賠償人妻30萬元，全案仍可上訴。